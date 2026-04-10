脑膜炎︱9岁女童并发感染性休克情况危殆 潜伏期曾与家人到东京旅游 中心正联络27名团友及领队

衞生署衞生防护中心（中心）今日（10日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，病人于潜伏期曾到日本旅游。个案涉及一名有长期病患的9岁女童。她于4月9日开始出现发烧、恶心及全身乏力，被带往私家诊所求诊，同日晚上因出现瘀斑和休克，被带到玛嘉烈医院急症室求诊，并在该院的儿童深切治疗部留医，目前情况危殆。她的血液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎双球菌血症并发感染性休克。

中心正联络参与同一旅行团其他27名团友及领队跟进

初步调查显示，病人4月2日至6日期间曾与家人参加一旅行团到日本东京旅游，她的家居接触者暂时没有出现病征，感染源头仍在调查中。患者在日本旅游期间曾前往人多挤迫的地方，不排除于到访地点接触带菌者而受感染。由于参加同一旅行团的人士与病人有共同活动及暴露风险，为审慎起见，中心正联络参与同一旅行团的其他27名团友及领队作出跟进，并会向他们派发预防性药物及进行医学监测，以排除出现其他个案。中心会继续调查个案及为菌株进行进一步化验分析。

中心正联络参与同一旅行团其他27名团友及领队跟进。

根据目前所得的资料显示，上述个案属散发个案，未发现与本港早前录得的确诊个案或英国上月出现的感染群组有任何流行病学关连。



侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。中心今年至今录得5宗个案，而去年全年共录得11宗个案。



脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌所引起，主要经由直接接触带菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而传播。当细菌入侵血液（脑膜炎双球菌血症）或包围脑部及脊髓的内膜（流行性脑膜炎）时，可引致严重病症。脑膜炎双球菌血症的病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎的病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。