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动保团体HKTVmall总部外抗议 促停止动物实验

社会
更新时间：18:24 2026-04-10 HKT
发布时间：18:24 2026-04-10 HKT

多名善待动物组织（PETA）支持者今日（10日）扮成身陷「血泊」的猪与绵羊，于香港科技探索（HKTVmall母公司）总部外示威，强烈谴责该公司多年来进行多达数十只动物遭斩首及肢解的实验，当中部分动物更被逼在痛苦中维持生命迹象长达7小时。

亚洲善待动物组织总裁Jason Baker表示，香港科技探索进行的斩首与肢解实验，恐怖程度堪比恐怖片情节，必须立即停止，以免更多动物承受恐惧与漫长的死亡过程。他又指，动物实验绝大多数无法造福人类健康，PETA呼吁大众拒绝光顾HKTVmall，直至其母公司香港科技探索终止所有相关实验，并联手发声反对这种残酷行径。

多名善待动物组织（PETA）支持者今日扮成身陷「血泊」的猪与绵羊，于香港科技探索（HKTVmall母公司）总部外示威。
多名善待动物组织（PETA）支持者今日扮成身陷「血泊」的猪与绵羊，于香港科技探索（HKTVmall母公司）总部外示威。

国际间转向摒弃动物实验

PETA指，猪只能认出自己的名字，并会与亲密的同伴依偎共眠；绵羊则能记住50张不同的面孔，见到家人时更会兴奋地跳跃。香港科技探索董事会亦承认，该研究项目具高度猜测性，无法保证未来能带来任何裨益。

PETA早前表示，HKTV Mall母公司发布年度报告揭示，过去四年以来，该公司进行了38项实验，涉及动物的身体部位，包括头部遭切除并维持生命活动长达7小时。PETA指，国际间近年已逐步转向摒弃动物实验，例如美国多个政府机构近月公布逐步淘汰动物实验，呼吁HKTV Mall母公司跟随国际大趋势，免让动物承受更多的痛苦。

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