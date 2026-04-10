Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会｜物管公司为消防水缸铺砖暂代食水缸 消防处：若早知构思 绝不批准

社会
更新时间：16:56 2026-04-10 HKT
发布时间：16:56 2026-04-10 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（10日）举行第10场听证会。会上揭露宏业工程公司申请消防装置关闭通知书（SDN），为消防水缸「铺砖仔」，临时改装为食水缸。消防处助理处长（牌照及审批）姜世明强调，相关做法不常见亦不合规，更可能影响灭火能力，明言「若早知有此构思，我绝不会批准。」

置邦物管公司人员早前在听证会引述宏业方面指出，若要维修食水缸，需要先有替代水缸，而消防水缸「铺砖仔」后便可作为临时食水缸，以便腾空食水缸进行维修。姜世明指，相关做法不常见，亦不合规，他指出，食水缸与消防水缸的容量可能差异甚大，而且市面上有纤维缸等多种替代方案，形容「若早知有此构思，我绝不会批准。」

相关新闻：

宏福苑听证会｜物管公司置邦职员闩消防总掣 姜世明指属违法：未见过总电掣系畀非承办商嘅人闩咗

宏福苑听证会｜消防处提六大修订方向 涵盖关闭设备审批、管理公司问责及定额罚款

他续指，消防水缸原用于灭火救援，若改为供应食水，将导致消防用水量减少，加上补水未必及时，可能影响紧急情况下的灭火能力。姜指出，若申请人要求停止消防装置运作，并以消防水缸代替食水缸，同时表明停用时间较长，消防不应批准该类申请。

记者: 黄子龙 赵克平

摄影：陈浩元

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
00:41
独行贼持枪闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
突发
5小时前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
3小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2小时前
00:26
习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来
两岸热话
3小时前
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
1小时前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
15小时前