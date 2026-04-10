宏福苑听证会｜物管公司为消防水缸铺砖暂代食水缸 消防处：若早知构思 绝不批准

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（10日）举行第10场听证会。会上揭露宏业工程公司申请消防装置关闭通知书（SDN），为消防水缸「铺砖仔」，临时改装为食水缸。消防处助理处长（牌照及审批）姜世明强调，相关做法不常见亦不合规，更可能影响灭火能力，明言「若早知有此构思，我绝不会批准。」

置邦物管公司人员早前在听证会引述宏业方面指出，若要维修食水缸，需要先有替代水缸，而消防水缸「铺砖仔」后便可作为临时食水缸，以便腾空食水缸进行维修。姜世明指，相关做法不常见，亦不合规，他指出，食水缸与消防水缸的容量可能差异甚大，而且市面上有纤维缸等多种替代方案，形容「若早知有此构思，我绝不会批准。」

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他续指，消防水缸原用于灭火救援，若改为供应食水，将导致消防用水量减少，加上补水未必及时，可能影响紧急情况下的灭火能力。姜指出，若申请人要求停止消防装置运作，并以消防水缸代替食水缸，同时表明停用时间较长，消防不应批准该类申请。

记者: 黄子龙 赵克平

摄影：陈浩元