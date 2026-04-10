油价急升︱政府减的士隧道费边个受惠 ? 的士车队：冀厘清需否回赠乘客

近期油价飇升，运输业界叫苦连天。政府跨部门监察燃油供应专责组提出补贴业界的油费，每公升柴油补贴3元，及商用车隧道费减半，为期两个月。有关的隧道费减半包括的士，惟的士的隧道费一向由乘客支付，到底优惠最终落的士司机还是乘客口袋，仍属疑问。有的士车队负责人称期望政府可以厘清，汽车交通运输业总工会第一副主席庄永德则认为政府提供的减免是为了司机和车主，「不是回馈给客人，若回馈给乘客等同白做。」

业界: 政府减隧道费助司机和车主 「回馈乘客等同白做」

JOIE的士车队经理刘惠桢指，当局未有厘清政策细节，指隧道费减半优惠是给予乘客还是给司机，容易令司机与乘客产生误会甚至争执，促请当局尽快清晰说明。她又指，4月份石油气价格加幅轻微，但预料下月每公升将加价超过1元，形容升幅对业界非常昂贵，假设司机每更车消耗50公升石油气，意味著加价后，每日需额外承担至少50元的燃料开支，对司机生计造成极大影响。

现时车队的士及在网约平台上召的士多以「一口价」收费，当中已包含隧道费。庄永德指，业界亦担心这类「一口价」在隧道费减免下会衍生司机与乘客车费争议，期望各网约平台能清晰计算及显示车费。他又认为，政府补贴是为帮补司机及车主油费，「无理由减返畀乘客」，如乘客所付隧道费亦可减半，司机等同「白做」。

庄永德又指，4月的专用石油气站入气价虽只加0.1元，但非专用气站已由每公升4元多加至5元，升幅达1元，业界担心下个月专用气站加幅亦高。对于柴油3元补贴，他指可解运输业界燃眉之急，但担心顶不住油公司加幅，盼当局考虑容许征收短期燃油附加费及监管油公司厘定油价。

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立法会交通事务委员会主席陈恒镔在电台节目中表示，政府今次动用公帑，要小心考虑，认为政府提出的补贴水平和期限合适，指现时商品油价每升约9元，较战事前多约5元，政府提出补贴3元，业界仍要自行补贴小部分，隧道费减半有助延缓加价压力；若战事趋向和平，估计部分商品油价会回落。 至于的士受惠于隧道费减免下，乘客需支付的隧道费可否同获减免，陈恒镔认为措施主要为纾缓业界压力，估计乘客仍需支付全额隧道费，相信政府在会议上会厘清细节，以免争拗。