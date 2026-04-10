疑卸货冲突被殴货车司机欲认罪 官表同情押后待其与律政司商讨

两货车司机去年9月在沙田中心附近疑因卸货起争执，其中谭姓货车司机与同行运输工人涉围殴杨姓货车司机，杨姓货车司机则涉嫌亮𠝹刀还击，3人被控袭击伤人等4罪。辩方今早在沙田裁判法院交代杨姓司机曾向律政司商讨不果，今欲认罪。署理主任裁判官郑纪航了解案情后表明相当同情，观看案发片段时直言「好似D1（杨姓司机）俾人打𠮶个人来㖞，控方⋯⋯」终押后案件至下月29日再讯，以待律政司一并审视3名被告的处理方式，期间3人续准保释候讯。

3名被告依次为54岁货车司机杨宝量、41岁运输工人杨家豪及56岁货车司机谭伟强。杨宝量被控普通袭击及2项伤人罪，指其于2025年9月6日，在香港新界沙田沙田正街袭击谭伟强、非法及恶意伤害杨家豪及谭伟强。杨家豪及谭伟强则同被控袭击致造成身体伤害罪，指其于同日同地袭击杨宝量，因而对杨宝量造成身体伤害。

被告杨家豪。汪旭峰摄

被告之一谭伟强。汪旭峰摄

案件编号：STCC749/2026

法庭记者：陈子豪