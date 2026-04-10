护理系男生涉仓库内非礼女子 准保释至6月再讯
更新时间：12:43 2026-04-10 HKT
发布时间：12:43 2026-04-10 HKT
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21岁护理系男学生涉嫌于2024年12月在鲗鱼涌某商厦内非礼一名女子，因而被控1项猥亵侵犯罪。案件今于东区裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。裁判官高伟雄押后案件至6月5日再讯，期间被告续准保释。
被告苏泽锋，被控于2024年12月7日在香港岛鲗鱼涌华兰路港岛东中心地下大堂仓库内猥亵侵犯女子X。
案件今首度提堂，控方已准备好答辩，而辩方则申请被告暂毋须答辩及押后案件，以待索取文件及向被告提供法律意见。
案件编号：ESCC893/2026
法庭记者：王仁昌
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