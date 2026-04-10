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涉向下属索贿6.3万元助虚报参与买卖交易 地产代理经理被控欺诈等两罪

社会
更新时间：11:41 2026-04-10 HKT
发布时间：11:41 2026-04-10 HKT

47岁女地产代理涉嫌于2023年向下属索贿逾6.3万元，以虚报对方曾参与促成一宗逾亿元的独立屋买卖交易，其后更向美联物业虚报女儿出勤纪录，诱使美联物业向女儿发放薪金逾5千元，被廉署控代理人索取利益及欺诈两罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至6月3日，待索阅相关文件，另申请被告在候讯期间离港，裁判官陈志辉听毕双方陈词，批准被告以30万元现金保释，期间获准离港、须到警署报到及不得接触证人。

被告邵莉雅，报称美联物业代理有限公司(美联物业)分行经理，被控代理人索取利益及欺诈两罪。控罪指，她于2023年7月向一名下线代理索贿逾6.3万元，以向美联物业表示对方是一宗沙田独立屋买卖交易的其中一名代理人；另于2023年8月至11月与其女儿向美联物业虚报女儿的出勤记录，意图诈骗而诱使美联物业向其女儿发放薪金共逾5,100元。

案件编号：KCCC1100/2026
法庭记者：黄巧儿

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