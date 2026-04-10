连锁健身中心内装偷拍镜摄50人更衣 33岁飞机维修工认窥淫罪入狱1年

飞机维修工人去年在连锁健身中心ANYTIME FITNESS的慈云山分店，安装隐藏摄录机在男女共用更衣室的天花板，并偷拍50名事主的更衣过程，片段逾100条影片。涉案男子早前承认2项窥淫罪，裁判官莫子聪今早在九龙城裁判法院判刑时指，被告故意在天花板的烟薰装置附近安装镜头，明显是有预谋犯案，目的为拍摄他人更衣，影片亦拍摄到众事主的私人部位，终判处他监禁1年。

被告有预谋犯案涉37男13女事主

莫官判刑时直斥，控罪性质严重，被告故意在天花板的烟薰装置附近安装镜头，明显是有预谋犯案，目的为拍摄他人更衣。本案涉及多名事主，偷拍时间亦十分长，包括在23日下午5时许至晚上11时许，以及在25日下午3时许至凌晨时分偷拍。莫官续指，案中事主皆属无辜，他们与被告并不认识，却遭被告拍摄更衣情况，影片更拍到事主的私人部位，共37男13女，终判处他监禁1年。

33岁被告王鸿嘉，报称工程师，承认2项窥淫罪。控罪指他于2025年3月23及25日，在九龙黄大仙毓华街23号慈云山中心7楼703B号舖ANYTIME FITNESS更衣室内，暗中拍摄共50名未知人士，所处的地方属身处该地方的人士预期会露出私密部位或进行私密作为者，或对保存私隐有合理期望的情况，而被告未有理会未知人士是否同意被他拍摄。

健身中心接投诉检查发现天花板被装隐藏摄录机

案情指，被告是ANYTIME FITNESS健身中心的会员。健身中心职员在去年3月26日接到投诉，指男女共用更衣室的天花板有不知名物体发出闪光，经职员检查后，在天花板发现隐藏摄录机，并确认该隐藏摄录机放置角度可以捕捉他人更衣的情况，遂报警求助。

经警方调查后，被告翌日在健身中心被捕，并指「啲片拍嚟自己睇，个袋仲有2部，都有片」。警方在其住所再发现两部隐藏摄录机，揭发在去年3月25至26日摄录了逾100条影片，片段内容包括被告在天花板抽气位安装摄录机的过程，及不知名女性的更衣片段，涉案事主共50人。

案件编号：KCCC2832/2025

法庭记者：黄巧儿