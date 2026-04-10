逾5400辆电动私家车参加「一换一」计划  宽减额近9亿元

电动私家车「一换一」计划及首次登记税宽减5.85万元的安排已于上月底结束，据运输署数字，至今年3月，该计划下完成首次登记的电动私家车数目为5448辆，较今年2月的2978辆大增82.9%，所涉首次登记税宽减总金额为8.99亿元，较今年2月的4.84亿元大增85.7%。截至2026年3月底，已登记电动私家车占已登记私家车总数的百分比为25.4%。

电动私家车「一换一」计划及首次登记税宽减5.85万元的安排已于上月底结束。

运输署表示，由于「一换一」计划下的申请众多，预料需时约一至两个月处理，而一般电动私家车的首次登记税宽减申请则需约五个工作天批出。运输署指，已加派人手处理电动私家车的首次登记申请，当中包括涉及「一换一」计划及一般电动私家车的首次登记税宽减申请，并会按收到申请的先后次序处理。

运输署又强调，所有在今年3月31日或之前收到的合资格电动私家车首次登记申请，均可享有首次登记税宽减。

记者 曾伟龙