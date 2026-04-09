愉景湾猎蛋活动取消︱主办方「加码」补镬多送15份猎蛋奖品 家长拒收货斥「悭啲啦」

原定于上周六（4日）举行的「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」，因天文台发出黄雨及雷暴警告，主办方宣布取消沙滩猎蛋环节，引起大批已到场的家长不满，主办方虽提出补镬安排，但不获家长接受。主办方今日再提出「加码」的补镬安排，凡登记了参加活动的小朋友，大会将补发未领取之欢迎礼品包、送出约15份猎蛋奖品，以及额外送出一张愉景湾HK$100现金券 (不设最低消费条件) 及三套双程船票 (有效期至31/3/2027，共值HK$334.8)，让小朋友和家长可以在未来的日子，再次享用愉景湾其他的免费设施及活动。

礼品4.24至4.26中环3号码头派发

主办方于社平台发文，称有关礼品将于4月24日至26日（星期五至日），上午10时30分至下午6时30分，于中环3号码头派发。请出示Klook入场凭证QR code或实体猎蛋通行证作登记。即使已于4月4日现场领取了欢迎礼品包及额外礼物的参加者，亦可前来领取现金券及船票。

不过，不少家长对「加码」的补镬安排不收货，留言「如果你补返场星期日，我谂家长都无咁嬲，好过要你果啲所谓礼物」，亦有家长不满「呢种唧牙膏式嘅所谓"额外"安排, 悭啲啦」，有家长留言质疑「4/4尾场没有受天雨影响都取消，(主办方)请给大家一个合理解释！点解3/4尾场雷暴警告下继续进行该活动!另外，什么叫做欢迎礼品包及额外礼物？可否说明一下？额外礼物是指原定小朋友猎蛋完可换领的礼物吗？」

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主办方又指大会十分重视各位家长的意见，同时会全面检讨是次安排及优化日后的活动体验，再次感谢家长的体谅与支持。

消费者委员会昨日（8日）表示，截至4月8日中午，共接获16宗与相关活动有关的投诉，涉及金额共8,276元。消委会会按既定程序处理，并将结果通知投诉人。