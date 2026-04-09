抗药性肠道杆菌︱新蒲岗护老院有限公司6院友被揭带菌 将筛查院舍接触者确定有否带菌者

衞生署衞生防护中心今日（9日）正调查一宗产碳青霉烯酶肠道杆菌带菌个案群组，涉及新蒲岗护老院有限公司的6名院友。中心早前接获医管局通知，指该院舍同一楼层两名院友因自身疾病近期先后入住公立医院。他们的入院筛查样本经化验后，证实带有产碳青霉烯酶肠道杆菌。中心随即展开流行病学调查及接触者筛查，发现另外4宗带菌个案。

6名带菌院友情况稳定 不排除院舍曾有未被发现的带菌者播毒

全部6名院友（四男两女，年龄介乎67至95岁）均属带菌者，没有出现产碳青霉烯酶肠道杆菌感染的相关病征，情况稳定。中心不排除该院舍早前出现未被发现的带菌者，透过被污染的环境或共用物品而导致院内传播。

中心人员已巡查涉事院舍，提醒院舍必须按指引妥善进行护理程序、彻底清洁及消毒环境，确保员工和院友手部衞生。另外亦建议院舍将带菌者集中安置在同一区域和确保提供足够的洁手设施。

中心会继续调查个案群组，在院舍为接触者进行另一轮筛查，以确定是否有其他带菌者。中心亦会继续对该院舍进行医学监察。

肠道杆菌（例如大肠杆菌和克雷伯杆菌）是常见的病原体，能引致身体不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔内部感染和血液感染。产碳青霉烯酶肠道杆菌产生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-内酰胺（如青霉素）抗生素失效。这些细菌通常对多种抗生素具有抗药性，限制了治疗的选择，有机会导致难以治疗的严重感染。这类细菌的带菌者可以毫无病征，但细菌也可引致严重甚至致命的感染。风险程度取决于受感染的部位和患者的健康状况。

正确使用抗生素及注意个人和环境衞生，尤其是手部衞生，对预防多重抗药性细菌如产碳青霉烯酶肠道杆菌的出现和交叉传播至为重要。此外，老幼病孕等高危人士避免进食生或未煮熟食物，可减低感染多重抗药性细菌的风险。