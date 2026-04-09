Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗药性肠道杆菌︱新蒲岗护老院有限公司6院友被揭带菌 将筛查院舍接触者确定有否带菌者

社会
更新时间：18:01 2026-04-09 HKT
发布时间：18:01 2026-04-09 HKT

衞生署衞生防护中心今日（9日）正调查一宗产碳青霉烯酶肠道杆菌带菌个案群组，涉及新蒲岗护老院有限公司的6名院友。中心早前接获医管局通知，指该院舍同一楼层两名院友因自身疾病近期先后入住公立医院。他们的入院筛查样本经化验后，证实带有产碳青霉烯酶肠道杆菌。中心随即展开流行病学调查及接触者筛查，发现另外4宗带菌个案。

6名带菌院友情况稳定  不排除院舍曾有未被发现的带菌者播毒

全部6名院友（四男两女，年龄介乎67至95岁）均属带菌者，没有出现产碳青霉烯酶肠道杆菌感染的相关病征，情况稳定。中心不排除该院舍早前出现未被发现的带菌者，透过被污染的环境或共用物品而导致院内传播。

中心人员已巡查涉事院舍，提醒院舍必须按指引妥善进行护理程序、彻底清洁及消毒环境，确保员工和院友手部衞生。另外亦建议院舍将带菌者集中安置在同一区域和确保提供足够的洁手设施。

中心会继续调查个案群组，在院舍为接触者进行另一轮筛查，以确定是否有其他带菌者。中心亦会继续对该院舍进行医学监察。

肠道杆菌（例如大肠杆菌和克雷伯杆菌）是常见的病原体，能引致身体不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔内部感染和血液感染。产碳青霉烯酶肠道杆菌产生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-内酰胺（如青霉素）抗生素失效。这些细菌通常对多种抗生素具有抗药性，限制了治疗的选择，有机会导致难以治疗的严重感染。这类细菌的带菌者可以毫无病征，但细菌也可引致严重甚至致命的感染。风险程度取决于受感染的部位和患者的健康状况。

正确使用抗生素及注意个人和环境衞生，尤其是手部衞生，对预防多重抗药性细菌如产碳青霉烯酶肠道杆菌的出现和交叉传播至为重要。此外，老幼病孕等高危人士避免进食生或未煮熟食物，可减低感染多重抗药性细菌的风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
11小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
7小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
21小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
10小时前