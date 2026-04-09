小巴上边望14岁女童边自渎 六旬汉认作出有违公德行为还押候惩 官指有加刑因素

64岁无业汉今年3月在港岛区一辆专线小巴上露出下体及自渎，遭车上14岁女童发现及报警。涉案无业汉今于东区裁判法院承认1项作出有违公德的行为罪，案情指警方翻查闭路电视片段后拘捕涉案被告，他在警诫下承认当时看着14岁女事主，「心瘾起」及自渎。裁判官高伟雄指案件存在加刑因素，押后至4月23日判刑，以待索取被告精神及心理报告等，期间被告须还押小榄。

边望女童边自渎

被告陈达文，被控于在2026年3月14日在一辆47M线绿色专线小巴内，作出下流、猥亵、冒犯、令人厌恶并有违公德的行为，即暴露他的阴茎及自渎。

被告案件昨首度提堂，但他缺席聆讯，法庭应控方要求发出拘捕令。被告被重新拘捕后，今早被押解上庭应讯，他选择认罪。

案情指，被告与14岁女事主并不相识，当日2人乘搭同一辆47M小巴，被告在车上露出下体及自渎。女事主发现后报警，警方调查闭路电视后拘捕被告，他在警诫下当时「心瘾起」，故看着女事主及自渎；被告其后亦在警方认人手续中被认出。

存在加刑因素

庭上透露被告过去有两次案底，但与本案不类同。辩方求情指，被告倚赖综援为生，因一时冲动而犯案。

裁判官高伟雄指案件存在加刑因素，女事主年仅14岁，案发时必然没有预料到会发生此事，下令被告还押至4月23日候判，期间索取感化报告、心理报告及2份精神科医生报告。

案件编号：ESCC874/2026

法庭记者：王仁昌