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内地女子讹称拥泰国大学学位申优才计划 准以2000元签保守行为2年了事

社会
更新时间：10:51 2026-04-09 HKT
发布时间：10:51 2026-04-09 HKT

39岁持双程证女子前年圣诞透过「优才计划」申请在港居留入境许可，讹称自己拥有泰国先皇理工大学学位，附上虚假毕业证书及成绩表，被控安排使用虚假文书罪。经控辩双方商讨后，被告今早在沙田裁判法院获裁判官黄国辉准以2000元签保守行为2年了事。

案情指，入境处前年圣诞节收到女被告刘碧璇申请，透过优秀人才入境计划申请来港居留，报称拥有泰国先皇理工大学学位，附上毕业证书副本及成绩表。处方认为申请有可疑，向先皇理工大学核对资料，对方否认文件属实。处方去年8月6日拒绝申请。被告被捕后被扣留查问。被告完成法律程序后会离开香港。

女被告刘碧璇持双程证来港，被控于2024年12月25日或该日前后在香港明知或相信有关虚假文书，即一张看似是由先皇理工大学的毕业证书，属于虚假，而安排使用该文书，意图诱使入境事务处处长及其人员接受该文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作某些作为，以致对该人或其他人不利。

案件编号：STCC4008/2025
法庭记者：陈子豪

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