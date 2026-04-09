医管局病人资料外泄︱议员批事件令人震惊 「外判服务不等于连保护私隐亦外判」

医管局九龙东医院联网逾5.6万名病人及少量员工资料，早前被人盗取并在暗网论坛发放，警方日前拘捕一名外判系统维护承办商的系统开发员，涉嫌非法下载病人及部分医护人员资料。民建联立法会议员葛珮帆今早（9日）在电台节目表示，今次事件令人震惊，是非常严重的病人资料外泄情况，且很多问题令人感到担忧，目前看到放在暗网的资料下载数字超过8000次，对市民的个人私隐及生活很有影响。

她表示，很多病人未必知自己的资料已被外泄，不法份子可能利用这些资料进行诈骗或威胁，故目前当务之急是要尽快通知所有病人，又称医管局透过其手机应用程式「HA Go」发放信息，但很多市民都未必会查看，特别是长者，促医管局应该尽快联络所有受影响的病人。

质疑为何没实时监察系统

她指，以往医院在保护病人资料时都很严谨，今次外判商竟可接触到相信未经加密的个人资料，又放上暗网，这很不正常，质疑为何医管局内部监察严谨，却对外判商如此宽松。她不明白为为何没有实时监察系统，当有人在非工作时的登入，甚至无认证的登入，没有警告的机制，又无触发机制停止，认为这是很大的漏洞。

她认为，技术上有很多事可以做，例如找承办商时要有严格的背景审查等，而被捕人没有获授权都可接触及下载资料，系统本身都有问题，认为医管局的防盗意识未够高，强调外判系统服务，不代表将保护私隐责任外判。

《保护关键基础设施(电脑系统)条例》今年实施，要求特定的关键基础设施营运者要保护其电脑系统安全，被问到是否包括医管局时，葛珮帆称纵然政府未公布关键基础设施营运者名单，但市民对医管局有很高的期望，他们应以最高的标准去保护市民的个人私隐。

夏敬恒：有既定程序在严格监察下才能接触病人资料

医院管理局策略发展总监夏敬恒在同一节目上重申，医管局高度重视事件，亦明白及重视病人资料的重要性，与承办商的合约中，有严格规定维护系统时如果需要用到资料时要拿授权，今次相关人员没有取得正式授权就拿了资料，是不合法、非常不恰当。

他指，外判人员一般不可以接触如此多的资料，在特别情况下有既定程序，必须先通知医管局临床部门及资讯科技部门，并在严格监察下才能接触病人资料，但涉事员工并未依循此程序。他续称，事件发生后，恒常监察系统已即时加强，当局又检视了所有系统，无发现再有其他资料外泄，同时已暂停相关承办商维护系统工作，有需要时要在监察下进行。

医管局就今次事件设立了热线供病人查询，他指目前已向3万多名「HA Go」发信息交代，亦有致电另外1.8万名涉事病人通知他们，当中已接触到1万名病人，其余会寄出信件告知他们，如需寻求协助时，医管局会提供协助。

记者：郭咏欣

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