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医管局外泄病人资料｜田北辰质疑事故或涉两大漏洞 倡禁承办商私携电脑工作

社会
更新时间：21:35 2026-04-08 HKT
发布时间：21:35 2026-04-08 HKT

医管局九龙东医院联网5.6万多名病人及约1000多名员工资料遭泄漏，警方今日（8日）表示一名30岁本地男子昨日（7日）在天水围被捕，为一名外判系统维护承办商的系统开发员，涉嫌「不诚实使用电脑」。实政圆桌召集人田北辰在社交平台回应事件时表示，经咨询多位电脑专家，均认为今次外流事件，很大机会由承办商引起，要求医管局交代有否监察外判承办商工作，并须检讨内部保安。他建议日后处理病人资料时，必须派员在场监督，并禁止承办商私自携带电脑工作。

质疑承办商带私家电脑引致病人资料外泄

田北辰指出，经他询问多位专家后，认为医管局发生大量资料外流，极有可能是承办商人员携带私人电脑进入工作场地所致。他认为医管局需要就此交代两大问题，其一是「有否派员监察外部人员携带私人电脑进行系统升级」，其二是「有否派员监督承办商的工作过程」。他形容以上两点均是「天大的漏洞」，因为即使禁止携带电脑，对方仍可使用电话拍摄等方式，少量地泄漏资料。

要求检讨内部监管政策

田北辰要求医管局进行内部检讨，并建议日后任何涉及病人敏感资料的工作，除禁止承办商携带私人电脑外，更必须安排一名人员在场全程监督。他强调，如承办商需要使用电话，亦须先获批准，并在监察下使用，以确保资料安全。

 

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