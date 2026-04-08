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《给十九岁的我》海外重新放映 私隐专员公署：已主动联络学校了解

社会
更新时间：19:36 2026-04-08 HKT
发布时间：19:36 2026-04-08 HKT

2023年因私隐争议而暂停公映的纪录片《给十九岁的我》，将于《第28届意大利乌甸尼远东电影节》重新放映。个人资料私隐专员公署表示关注事件，为保障相关学生的个人资料私隐，已主动联络有关学校了解事件。

《给十九岁的我》为导演张婉婷于母校英华女学校拍摄，以十年时间记录 6位女生的成长。该纪录片于2023年上映，数日后暂停公映，其中一名主角「阿聆」指未有同意公映，而奥运铜牌得主李慧诗亦称，在未知具体用途下播出其访问片段，事件引发私隐争议。导演张婉婷其后向受访者致歉并坦承：「如果真系唔愿意，电影唔会再上映。」

不过事隔3年，《给十九岁的我》将作为「特别放映」（Special screenings），于月底举行的《第28届意大利乌甸尼远东电影节》中重新放映，两位导演张婉婷、郭伟伦和监制黄慧等6名幕后团队成员亦在出席名单上，包括两位导演张婉婷、郭伟伦和监制黄慧等。「阿聆」早前回复传媒表示，收到校方告知电影会于电影节放映，未知电影涉及她的部分是否删去，并重申不同意电影公开放映。

 

 

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