游泳教练涉泳池内非礼中一女童 事主供称接受被告指导蛙泳时遭触及胸部

26岁游泳教练涉于摩理臣山游泳池内非礼中一女童，他否认一项猥亵侵犯罪。案件今于东区裁判法院开审，女童供称被告教导她蛙泳期间，曾着她坐到其大腿上，再双手捉住她的手腕向前拨，期间被告手指曾触摸到她的胸部，被告及后又把她抱回池中，再次触碰到她的胸部。辩方盘问下，女童确认她当时仍继续学习蝶泳及没有回避被告，称因不懂反应及怕尴尬。案明续审。

坐大腿教泳姿、抱入泳池皆曾遭触碰胸部

被告胡俊浩，被控于2023年7月27日在香港岛湾仔爱群道摩理臣山游泳池内猥亵侵犯女童X。

控方今传召X作供，并播放X的录影会面片段。X在会面中称，案发时正值暑假，她当时12时，而被告是她的游泳教练。当日X在泳池内练习蛙式时，被告表示要指导泳姿，着X坐到他的大腿上，再双手捉住X的手腕向前拨。

X称当时被告的左手手指从她的左胸中间向外摸，一共摸到她的左胸两次，她当时感到害怕及不懂处理，故继续训练；被告其后又把双手放到她的腋下，把她抱起及放回池中，期间左手手指再次触碰到她的胸部。

承认其他教练亦曾有类似指导划水动作

X又称，她后来在池边休息，而被告曾站在她身后，她当时感到有硬物触碰臀部，她认为硬物是被告的下体。

辩方资深大律师蔡维邦盘问X时，X确认她当日迟了抵达泳池，一度遭被告责怪，而她当时虽然已懂得蛙泳，但仍想改善泳姿及加入学校校队。辩方续指，当时被告握着X的手，指导她的划水动作，而过去其他教练亦有类似行为。X同意。

解释事后仍跟被告学泳因不懂反应及怕尴尬

辩方指，当时被告并未接触到X的胸部，2人也是站在泳池中，而被告站在X身后指导。X不同意，又指当时她坐在被告大腿上。辩方亦指，被告其后并没有把X抱回泳池及在过程中接触到其胸部。X不同意。此外，X其后仍接受被告教导蝶泳。X确认她当时没有回避被告的接触，因为她不懂反应及怕尴尬，又称「觉得将呢样嘢同屋企人讲，系一件好尴尬嘅事」。X事后曾向同学提及事件，直到8月2日才向母亲透露及报警。

案件编号：ESCC3039/2025

法庭记者：王仁昌