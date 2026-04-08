宏福苑听证会︱不断申停消防装置 消防承办商认「瞇埋眼做」 「橡皮图章」式工作包括铜锣湾一厦

宏福苑大火独立委员会今日（8日）举行第九场听证会，消防工程承办商中华发展工程有限公司董事梁秉基出席作供。在听证会上，梁秉基承认中华发展提交「关闭消防装置通知书」（SDN）前，没确认过宏福苑正进行的工程。梁秉基同意委员会代表大律师杜淦堃所指，「你哋冇谂过做任何嘢，人哋叫你做，你就做」，中华发展犹如「橡皮图章」，又承认除宏福苑外，在其他工程都有同类操作，包括铜锣湾美兰阁维修项目。现场多名人士听后，摇头感叹。

承认宏福苑维修可分段关闭消防系统 毋须关闭全数8座

宏福苑另一间消防承办商、中华发展工程有限公司董事梁秉基作供，他在2014年加入中华发展，拥30%股权。梁秉基指，公司的合资格人士是严先生，而签署者为自己。杜淦堃指，对于消防装置停用，延长消防装置关闭应用是要很严谨的，因此合资格人士或授权签署者需要亲自到现场，期间梁默不作声。

杜问「你是否同意不可求求其其，就去签？」梁同意。杜指，「消防承办商有责任，唔系人哋叫你做咩就做咩。」杜问梁是否同意关闭消防系统的运作，应将影响减至最低，并考虑分段关闭，承办商有责任尽快恢复正常运作。梁表示同意。杜以宏福苑为例，问梁是否可只关闭一座大厦的消防系统，而毋须关闭8座。梁亦表示同意。

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曾合共提交多达85份SDN 消防装置被关闭原预计长达一年

根据中华发展2025年5月的报价单，中华发展共发出8张消防装置关闭通知书（SDN），每张收费6,500元，合共收取52,000元，文件更标明「贵司预计停一年」。资深大律师杜淦堃透露，中华发展曾合共提交多达85份SDN，现场人士闻言一片哗然。

杜淦堃指，在这85份SDN，其中「宏志」16次、「宏泰」16次、「宏新」10次、「宏建」13次、「宏盛」11次、「宏仁」5次、「宏道」9次及「宏昌」5次，

会上展示宏盛阁的「消防装置及设备证书」（FS 251）。文件显示该证书早于2025年6月16日已签署完成，但杜淦堃指出，有证据显示该文件在同年10月及11月才以传真方式提交予消防处。梁秉基在作供时承认，曾多次将同一份文件传真给消防处。他同意因为SDN申请次数过于频繁，因此消防处人员致电中华发展，明确要求提交「消防装置及设备证书」以作核实。

杜问及为何不在6月签发时一并提交「消防装置及设备证书」，梁秉基解释称该文件之前已发出，但消防处未有要求提交，直至稍后消防处致电索取，公司才以传真补交。

听证会上展示的一段WhatsApp通讯纪录，梁秉基曾向「宏业」的张生发送讯息，指「消防要求每一份都加张证书，尽快搅好就回复系统，顶唔到消防太耐。」杜淦堃质问，SDN按规定须每14日重新递交一次，「如果不是入咁多次，消防就不会来追？」梁秉基表示同意。

杜淦堃再追问：「你都知自己违反所有消防要求，但瞇埋双眼继续做，人哋（消防）要咪send张嘢顶住先？」梁秉基同意。

记者: 黄子龙 曾伟龙

摄影: 何健勇