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前港会后卫霍斌仁等4人涉「打假波」 官关注游说球员不落场是否属操控赛果 5.8裁决

社会
更新时间：16:05 2026-04-08 HKT
发布时间：16:05 2026-04-08 HKT

前港会后卫霍斌仁（Brian Fok）涉与两名球员串谋「打假波」，再连同一名「艇仔」参与非法外围赌博，串谋作弊操纵入球或角球数目获利，遭廉署落案起诉。4人早前否认串谋赌博时作弊等5罪受审，案件原订今于西九龙裁判法院裁决，裁判官余俊翔提及证供指霍斌仁游说港会足球员庄马仕不要落场踢波，关注霍斌仁此举是否会构成操控赛果，遂将案件押后至5月8日裁决，待控辩双方递交进一步陈词。

4名被告依次为29岁霍斌仁（29岁、前香港足球会及愉园体育会后卫）、外围赌注中介人（俗称「艇仔」）Waheed Mohammad（27岁）、Luciano Silva Da Silva（36岁、中西区康乐体育会后卫，中文名：卢斯安奴），以及屠俊翘（29岁、时任深水埗体育会守门员）。

被告4人否认串谋赌博时作弊等5罪

霍斌仁被控3项向代理人提供利益罪，指他于2021年10月27日，向香港足球会足球员Jean Carllo Maciel，就每场赛事提供1万港元报酬，以操控或企图操控香港足球会赛事结果；及于同年11月2日及4日，分别向Jean Carllo Maciel和Marcus Mcmillan，提供3万港元及1万港元作为报酬，以操纵同月7日香港足球会对香港流浪足球会的香港超级联赛足球赛事结果。

4名被告同被控一项串谋赌博时作弊罪，指他们于2022年8月18日至2023年4月30日在香港与成嘉狄及其他身分不详人士一同串谋，以欺诈手段或虚假做法赢取一名收受赌注者的金钱，即藉致使愉园体育会有限公司在赛事中落败，或操控入球或角球数目，以相关足球赛事中赢取金钱；除了屠俊翘，其余3人另被控于2022年8月18日至2023年5月7日在香港串谋藉操控入球或角球数目，在涉及中西区康乐体育会的足球赛事中赢取金钱。

案件编号：ESCC438/2024 
法庭记者：黄巧儿

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