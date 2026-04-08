串通环保署外判员工避过抽查 回收商以「化妆车」瞒天过海弃置建筑废物 3人认罪将指证同案其余3人

4名环境保护署外判商员工涉嫌收受2名回收商员工利是等，协助回收商以「化妆车」掩人耳目，在免缴费情况下将建筑废物倾倒至堆填区，串谋诈骗环保署。6人被廉署控告串谋诈骗、行贿等共8罪，其中3人今早于区域法院开审前承认串谋诈骗罪，续准保释至同案被告审结后判刑，控方交代将传召3人作供。案情指回收商个多月间免费处置了逾4000公吨经掩饰的废物，节省了约83万元费用，而案发时间长达至少8个月。

环保署会对可疑环保斗进行抽查

天时环保废料回收有限公司33岁工人林文健、环保署外判磅桥操作员60岁钟佩珍及40岁张锦宁今各自承认1项串谋诈骗罪，余下受贿罪则存档法庭。案情指，环保署聘用远东环保垃圾堆填有限公司，营运打鼓岭专门处置建筑废物及非建筑废物的堆填区，收费为建筑废物每公吨200元，非建筑废物则免费。运载建筑废物的货车司机经建筑废物入口驶进堆填区时，需向磅房内的磅桥操作员包括女被告58岁钟佩珍及38岁张锦宁，出示环保署发出的「载运入帐票」，以计算所需费用。当货车使用非建筑废物入口抵达磅房，磅桥操作员须检查货车废物有否异常超载；如有超载甚至载有建筑废物，环保署或会检控货车司机。为配合行动，磅桥操作员会事先知道环保署何时抽查可疑货车，而且不可外泄。

案发时，天时环保废料回收有限公司在粉岭沙头角公路经营废物回收场，拥有6架「环保斗车」专门用来运送装废物的「环保斗」，运去堆填区倾倒。操作回收场挖掘机的31岁天时工人林文健，自2021年初按天时货车司机麦剑坤指示，先将从客户收到的建筑废物装入6架「环保斗车」，再在上面倒上非建筑废物遮盖成「化妆车」，然后麦剑坤指示天时司机经非建筑废物入口驶入堆填区。

受审被告钟静君。资料图片

被告麦华胜（戴口罩男士）。资料图片

两磅桥操作员预先通报司机避过抽查

如环保署职员认为有可疑要抽查的话，钟佩珍及张锦宁会预先通报麦剑坤，麦剑坤再通知相应司机避过抽查，案发的8个月间，2人分别6次及16次发讯通报；纪录显示相关「环保斗车」在抽查结束后才驶入堆填区。环保署职员确认，2022年1个多月天时6架「环保斗车」曾先后771次于堆填区处置废物，其中757次申报为非建筑废物，实际上有686次属「化妆车」，免费处置了合共4,164公吨经掩饰的废物，天时虚报从而避过支付约83万元的费用。

6名被告依次为货车司机麦剑坤、工人林文健、售货员麦华胜、磅桥操作员钟佩珍、张锦宁及家庭主妇钟静君。案发时麦剑坤及林文健受雇于天时环保废料回收有限公司，而麦华胜为环保署外判商远东环保垃圾堆填有限公司的倾倒区废物检验员，其余3名女被告均为磅桥操作员。6名被告同被控1项串谋诈骗罪。麦剑坤另被控4项向代理人提供利益罪；麦华胜、钟佩珍及张锦宁各被控1项代理人接受利益罪。

各被告被控于2021年1月至2022年6月期间与刘一鸣串谋欺骗环保署，即不诚实地掩饰天时货车于新界东北堆填区倾倒的建筑废物为非建筑废物、在环保署职员将要检查堆填区的货车时，预先提醒麦剑坤及使天时货车处置建筑废物时能够逃避缴付费用。麦剑坤被控于案发时向麦华胜、钟佩珍、张锦宁及刘一鸣，提供利是、礼劵及瓶装饮料，作为提醒麦剑坤环保署将进行突击检查及令天时货车无须付费的报酬；麦华胜、钟佩珍及张锦宁则被控从麦剑坤处收受利益。

案件编号：DCCC834/2024

法庭记者：陈子豪