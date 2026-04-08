愉景湾猎蛋活动大雨取消 消委会暂接获16宗投诉涉逾8000元
更新时间：16:04 2026-04-08 HKT
发布时间：16:04 2026-04-08 HKT
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原定于周六（4日）举行的「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」，因天文台发出黄雨及雷暴警告，主办方宣布取消沙滩猎蛋环节，引起大批已到场或专程前往的家长不满。消费者委员会今日（8日）回复《星岛头条》查询，截至2026年4月8日中午，共接获16宗与相关活动有关的投诉，涉及金额共8,276元。消委会会按既定程序处理，并将结果通知投诉人。
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主办方最初根据报名条款，表示不设退款或改期，大批已到场或专程前往的家长在社交平台表达强烈不满。主办方深夜发文「补镬」，宣布向所有参加者补送原定的礼物包，并额外提供一张100元的愉景湾现金券及3张免费单程船票作补偿。惟有家长表示居住于新界，表明不会前往中环拿取补偿，亦有家长质疑派现金券是想「赚多笔」。
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