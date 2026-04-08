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为2千元报酬管有25张假演唱会门票 35岁配药员认罪入狱6星期

社会
更新时间：13:00 2026-04-08 HKT
发布时间：13:00 2026-04-08 HKT

配药员前年12月在大围站管有25张伪造演唱会门票，在警诫下承认为2000元报酬，协助他人从内地把虚假门票带到大围站交收。配药员早前承认管有虚假文书罪，辩方今早在九龙城裁判法院求情指，被告起初并不知道门票是伪造的，是很迟才知道门票属虚假，惟仍愚蠢地依安排前去交收。裁判官陈志辉判刑时指，早前索取的社会服务令报告对被告的评价一般，认为监禁是合适的判刑选项，终判处他监禁6星期。

得知门票属假仍愚蠢继续按指示交收

辩方求情指，被告为报酬应承协助交收门票，被告起初并不知道门票是伪造的，尽管在后期阶段知道是虚假门票，惟被告仍愚蠢地依安排前去交收。辩方续引述被告的求情信指，被告已还押约2星期，深感后悔，望法庭判处缓刑。

35岁被告钟长缙，报称配药员，被控管有虚假文书罪，控罪指钟于2024年12月27日在港铁大围站A出口知道或相信25张伪造演唱会门票属于虚假，而在无合法权限或辩解下保管该文书。

警诫下称为2000元报酬犯案

案情指，警方当时就假冒演唱会门票进行调查行动，于案发当日警方在大围站A出口截查被告，并在他的外套内发现25张虚假演唱会门票。警方拘捕及警诫下，被告称受不知名人士指使，对方开价2000元，指示他早前到内地取得涉案门票及后带来大围站，而他仍未收取报酬。

案件编号：KCCC2316/2025
法庭记者：黄巧儿

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