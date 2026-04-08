「金融界拳王」李振邦求情指患罕见病喉痉挛 「坐监非常危险」 押后判刑待索医学报告

外号「金融界拳王」的上市公司前主席李振邦协助公司购置劳斯莱斯汽车时，夸大牌照税款约80万元。李振邦否认串谋诈骗及欺诈罪受审，暂委法官黄士翔早前裁定李振邦串谋诈骗罪脱，惟欺诈罪成。辩方今早在区域法院求情指李振邦因参与拳击运动患有罕见病喉痉挛及幽闭恐惧症，「唔系想逃避唔去坐监」，但对人身安全而言「坐监非常危险」。案件押后下月7日判刑，以待索取进一步医学报告，期间李振邦续准保释。

患幽闭恐惧症与喉痉挛 判监大机会病发

辩方求情指被告李振邦原患有幽闭恐惧症，不可囚禁于没有窗户的地方，倘若判监的话有大机会病发，令李振邦呼吸困难及焦虑。辩方续指李振邦更因过去参与拳击带来后遗症，罹患罕见病喉痉挛，曾经多次病发，上月病发时幸得同场医生急救送院，其时才正式确诊，现已转介专科治疗，连同李振邦在内全港至今只有2人确诊，另一人早已逝世。

辩方：唔系想逃避唔去坐监

辩方解释喉痉挛病发时同样会呼吸困难，需要托颈搥胸急救，否则随时致命，「唔系想逃避唔去坐监」，但对李振邦人身安全而言「坐监非常危险」。辩方求情指李振邦自知现时身体虚弱，担心家人妻儿无人照料，辩方提到感化官认为李振邦适合判处非拘禁式刑罚，主动提议法庭索取社会服务令报告，故希望黄官索取报告量刑。

官指需待索进一步医学报告

黄官拒绝，认为不可单单依赖辩方陈词，需待辩方呈上进一步医学报告，证明李振邦属特殊例外情况，病情导致李振邦不适合监禁，方会考虑索取社会服务令报告，遂押后判刑，以待索取进一步医学报告，期间李振邦续准保释。

原被控串谋诈骗及欺诈罪

42岁PF Group Holdings Limited前执行董事兼主席李振邦被控于2020年12月18日至2021年1月7日期间，串谋他人不诚实地向PF Group虚假地表示，公司须向亿锋支付逾381万元购买一辆汽车；另于2021年2月19日至3月3日期间，向PF Group虚假地表示须支付逾238万元清缴一辆汽车的首次登记税，导致李从中获得利益，或导致PF Group有相当可能会蒙受不利。

案件编号：DCCC630/2023

法庭记者：陈子豪