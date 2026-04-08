科大校园扶手电梯偷影裙底 大四数学系男生认非法拍摄罪 判感化1年

科大数学系男学生去年12月在科大某扶手电梯用手机偷拍女子裙底，被控非法拍摄或观察私密部位罪。他早前认罪，法庭为他索取感化报告，今于观塘裁判法院判刑。裁判官刘淑娴告诫被告，他当时仍在求学，稍有差池便可自毁前程，终判处被告感化1年，另提醒被告须遵从感化官指示，否则可能会重新判刑，「可以坐监㗎，话畀你听」。

22岁被告刘天皿，报称科技大学数学系四年级学生，早前承认一项非法拍摄或观察私密部位罪。控罪指，被告于2025年12月13日，在香港科技大学郑裕彤楼扶手电梯上，出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，从X的衣服下方操作手提电话，若非设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，而被告为了性目的作出上述行为，及没有理会行为是否获得X同意。

刘官今判刑时，指被告当时正在上大学，「如果你有任何嘅差池，自己毁咗自己嘅前途，你有冇谂清楚」。最终刘官判处被告感化1年，并提醒他在学习和居住方面须依从感化官指导，如果感化官认为须接受辅导、心理或精神治疗、及群体复康活动等，被告亦须遵从，否则他将会重新被带上法庭判刑，届时可能被判囚。

大四数学系男生刘天皿认非法拍摄罪，判感化1年。王仁昌摄

案件编号：KTCC148/2026

法庭记者：王仁昌