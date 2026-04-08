宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工去年10月已发现消防水缸无水 得悉后无再追问详情︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（8日）举行第9场听证会，亦是第二轮听证会的首场。根据听证会时间表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟、董事及工程师钟杰文、中华发展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明亦会到听证会作供，成为首名出席作供的政府官员。

宏福苑听证会︱宏泰消防唐庆麟指水缸水掣另一工人关闭 被当场踢爆即改口：系我闩嘅

【10:46】唐庆麟续指，当时亦向宏泰消防董事钟杰文交代有关情况，当时钟要求唐询问林文欣是否已「挂牌」，即是否取得「消防装置关闭通知书」（SDN）。他指林回应称已挂牌。

李澍桓随后展示多张消防水缸照片，其中一张为2025年11月13日的宏仁阁天台消防水缸照片。唐庆麟在会上直言「消防水缸墙身无可能咁干净、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上楼观察时，水缸已铺砖。

【10:38】唐庆麟续作供指，去年10月16日及17日进行更换部件期间，五座消防水缸均完全无水。他称曾透过管理处转达情况予置邦工程主任林文欣，林文欣回应称「消防水缸正进行执修，所以无水」。唐庆麟表示，自己听后并无再追问详情。

唐庆麟续指，10月17日他前往其余五座重新打开闸掣、更换部件及进行测试。但他承认仅在10月16日查看过其中三座水缸状况，其余五座并无亲自上楼核实是否有水，亦无再向管理处查询无水原因。

代表委员会的大律师李澍桓问及为何在明知水缸无水的情况下，仍要指示蔡金龙重开供水掣？唐庆麟解释称「因为闩咗，稳阵起见，就要开返，系我地工序来。」

【10:20】宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟表示，自己于2015年加入公司，并从2016年开始已参与宏福苑消防装备的维修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年检后，与另外两名员工到场执修，更换消防喉辘喷咀，其间须到天台关闭消防水缸水掣。

他作供时称，宏福苑宏仁阁、宏道阁、宏新阁的消防水缸水掣由另一工人蔡金龙关闭。委员会代表大律师李澍桓指，唐庆麟去年底向警方提交的书面证供提及，由他本人关水掣，唐其后立即改称「系我闩水掣嘅。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：何健勇