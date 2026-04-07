狗只入食肆︱市民普遍欢迎新例 狗主盼提高包容度 食肆冀条例「不要框太死」

政府拟修例容许狗只进入食肆，食肆经营者可选择是否申请容许狗只进入。适逢复活节假期，《星岛头条》记者今日（7日）走访西贡食肆，受访市民普遍欢迎新例，有狗主希望政府提高公众包容度，而没有养狗的受访者一致表示狗只入餐厅不会有太大影响，亦未见过有狗只在餐厅范围排泄。

忧狗只乱排泄 食肆：开业四年未遇过

复活节长假最后一天，西贡码头旁海鲜餐厅的露天区域可谓「台台有狗」。在户外区域与狗狗用膳的市民April支持政府决定，并指目前携狗入餐厅主要问题在于其他食客目光，除此之外暂未有太大问题。她希望政府可以提高市民的包容度，亦建议餐厅主动标明容许狗只进入。

对于坊间有声音担忧狗只排泄问题，April表示狗主通常都很自律，会在进入餐厅前先带狗只排泄。食肆店主赵小姐亦表示开业四年从未遇到狗只在餐厅范围内排泄的状况。

非狗主不抗拒：唔影响到我都欢迎

此外，非狗主的受访者都一致欢迎新例实施。受访小朋友Dickson表示不会抗拒狗只出现在餐厅，认为新例实施后不会对自己造成太大影响。另有市民表示，虽然自己不会考虑养狗，身边亦有人被狗咬过，但都欢迎新例实施，「只要唔影响到我都欢迎」。她经常在餐厅露天区域用膳，观察到在餐厅范围内的狗通常都很听话，未见过有狗只在餐厅排泄的问题，反而是路上的狗只更可能随地大小便。

坊间有声音提议设立宠物区，受访者不论是店主抑或狗主都希望狗只可以在狗主附近，因为狗只脱离主人身旁或会受惊，主人在旁也更方便管束狗只。

店主有意领牌 毋惧流失客人

食肆方面，店主赵小姐表示愿意申请牌照，更有受访店主指一直都在等新例实施，亦已开始找相关仲介准备申请。她希望法例「不要框得太死」，允许餐厅自行安排和划分区域。

被问及会否担心流失不喜欢狗只的客人，赵小姐表示会「尽量安排」，例如将他们安排在远离狗只的座位。她分享，先前亦试过有这样的状况，只要安排好座位便能解决，认为可两全其美。另有受访店主表示，食肆自会解决食客担忧和衞生问题，如果处理得不好，「口碑也会下降，会有相应的代价。」

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记者：周育莹

摄影：何健勇