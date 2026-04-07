狗只入食肆｜接93份意见书大部分表赞成 议员指反映获得社会认同 促政府认真处理执行细节

政府计划修例容许狗进入食肆，立法会接获93份公众意见书，大部分表示赞成，部分人关注食肆会否划宠物区，亦有关注狗排泄问题。渔农界立法会议员陈博智今早（7日）在电台节目表示，意见书反映食肆自愿申请、市民知情的大方向，获得社会认同，市民对执行细节提了很务实的关注，促政府需要认真处理。

关注狗排泄问题 冀设清晰框架或指引

针对关注狗只排泄问题，他表示目前是由餐厅与狗主自行协商，希望当局会有清晰框架或指引处理，以减少双方之间的争拗，举例要在食肆门口列出相关的守则，又或在网上列出狗主的责任等，抑或要求狗主自备清洁用品作简单清洁，再交由餐厅作消毒等，希望食环署可以提出标准流程指引。

至于会否划宠物区，他指暂无硬性规定，仍要看餐厅的大小、有无合适的做法，希望计划可有秩序地发展，留弹性予餐厅决定。而怕狗或对狗毛有敏感的员工，他指现行已有很多机构，包括动物福利机构举办简介会，分享与宠物相处的注意事项，例如与狗主的沟通等，这些员工排班会有合理调动，不会强制要求处理狗只相关的工作。

记者：郭咏欣

相关新闻：

狗只入食肆｜料5.8起生效 首阶段限逾20平方米餐厅 禁火锅、烧烤店申请

狗只入食肆︱谢展寰：细小挤迫餐厅或不宜发牌 一年内违规3次即取消资格

狗只准入食肆︱谢展寰：拟每名顾客最多携两只狗只入食肆 半年后就牌照条款作检讨

