复活清明长假︱本港酒店房价升20% 上班族餐厅生意大跌 韩国餐厅一原因成逆市奇葩

复活节及清明长假期今日（7日）结束，大批市民深夜从内地返港。香港餐旅业协会主席梁熙早上在一个电台节目表示，假期有230万港人外出影响本地消费力，幸得57万旅客入境填补消费缺口，酒店业及餐饮业情况是较去年复活节好，但较平常周末为差，希望政府会持续举办盛事，令不同时间生意平均。

整体酒店入住率达到百分百

他透露，整体酒店入住率达到百分百，很多旅客通过是大湾区旅游，将香港视为其中一站，停留约一至两晚，房价较去年复活节上升15％至20％。而餐饮业整体是较平常周末跌15％至20％，最受影响的是面向上班族的餐厅，跌3成至5成生意额；尖沙咀针对商务客的西餐厅，同样是跌3成至5成；本地中高价餐厅都是跌2成，中环区较好只跌12％。

复活清明长假，有57万旅客入境填补消费缺口。资料图片

复活清明长假，有57万旅客入境填补消费缺口。资料图片

梁熙指，酒店业及餐饮业情况是较去年复活节好。资料图片

香港的韩国餐厅很多都是由韩国人开设，吸引内地游客光顾。资料图片

韩国餐厅吸引内地客生意额倍增

他续称，每位1000元或以上的餐厅反而生意好，同样本港由韩国人开的餐厅营业额更是倍增，因为很多内地旅客称内地韩国餐厅都不是韩国人主理，香港的韩国餐厅有时连服务生都是韩国人，因此较为吸引。

他分析，去年底因应宏福苑大火及选举，很多社团活动都推迟至今年初举行，餐饮业在1月至3月的生意尚好，而4月份通常都是餐饮业及酒店业的淡季，相信接下来5月、6月、7月有五一假期、母亲节等，生意会有改善。

记者：郭咏欣

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