青衣地下采石场拟以地底爆破进行 土拓署：岩层爆破与行山径差逾百米影响微

青衣地下采石场以地底爆破方法进行，土木工程拓展署表示，采石位置深入岩层，与山上青衣自然径相距逾100米高差，对行山人士影响非常轻微，而工程团队会在隧道口安装防爆门，并在工地和周边安装震动监测仪，确保安全。署方又指，采石场与附近民居和学校相距较远，但爆破工程会加设隔音屏障等，降低影响。

青衣地下采石场工程顾问AECOM介绍，爆破法是最常用以开挖坚硬岩石的方法，炸药使用亦受《危险品条例》管制，在香港及海外均广泛使用，包括高铁、港铁观塘延线和搬迁沙田污水处理厂往岩洞等工程，爆破过程最长维持十多秒。

远离民居学校 有天然山坡作屏障

土木工程拓展署表示，项目团队将于隧道口安装防爆门以降低声响，在工地和邻近区域安装震动监测仪，监察不同地点的震幅，爆破方法技术安全可靠，且不会产生持续震动，亦能加快施工进度。署方续指，采石工程深入岩层，与山上的青衣自然径至少相距100米的高差，对行山人士影响非常轻微，而爆破工程期间，采石场周边会设置告示牌，预早提示公众。

采石位置深入岩层，与山上青衣自然径相距逾100 米高差，对行山人士影响非常轻微。

噪音方面，署方指，采石场与附近的民居、学校相距甚远，且有天然山坡作为屏障，故噪音影响轻微，而团队会采用低噪音施工方法、使用性能优良的机动设备、以及设置临时可移动的隔音屏障等，并尽量避免在公众假期和晚上7时至早上7时期间进行爆破工程。

署方续指，项目团队在地底爆破时会关闭地下采石场进出口的防爆门，分隔外界与地下采石区域，并定时洒水和过滤尘埃，减低空气污染；采石工程的位置深入岩层，不会影响地表天然河道。

记者：曾伟龙