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麻疹︱机场30岁外籍男员工确诊 潜伏期曾赴印尼 当局追踪逾260名密切接触者

社会
更新时间：18:19 2026-04-06 HKT
发布时间：18:19 2026-04-06 HKT

衞生防护中心公布，正调查一宗外地传入的麻疹个案，涉及一名于机场工作的30岁外籍男子，他曾于潜伏期内到访印尼，未能确认自己是否曾接种麻疹疫苗。截至今午（6日）4时，共有268人被列为密切接触者，中心会继续对他们进行医学监察。

潜伏期曾游印尼

中心表示，该男患者于3月31日起出现发烧、咳嗽及流鼻水，曾于4月1日到私家诊所求医。他其后因症状持续，于4月4日前往北大屿山医院急症室并需留院，同日身上出疹，随即被转送玛嘉烈医院接受隔离治疗，其临床样本最终证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应，现时情况稳定。

流行病学调查指，该名于机场工作的病人不确定自己曾否接种麻疹疫苗。由于他于潜伏期内曾与一名家居接触者同游麻疹持续爆发的印尼，个案因此被列为输入个案，与本港早前的确诊个案没有流行病学关连。其同行家居接触者暂时没有出现病征。

患者曾到北大屿山医院急症室并需留院，同日身上出疹，随即被转送玛嘉烈医院接受隔离治疗。
患者曾到北大屿山医院急症室并需留院，同日身上出疹，随即被转送玛嘉烈医院接受隔离治疗。

追踪逾260名密切接触者

根据病人提供的资料，他在传染期内，即3月31日后，除了求医外，亦曾于4月3日到机场上班。中心正联络病人曾到访的私家诊所、北大屿山医院及其工作地点，以找出密切接触者。

截至今午4时，共有21名曾与病人身处同一私家诊所的人士、9名北大屿山医院的病人，以及238名工作场所相关人员被列为密切接触者。中心将对所有密切接触者进行医学监察，并会继续调查和跟进个案。

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