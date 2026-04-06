油价｜屯门邨巴ABC旅运减班次 若油价高企或全面停驶 「每一程都好似倒钱落海」

中东局势紧张，带动本港车用燃油价格持续上扬。在屯门经营四条邨巴路线的「ABC旅运」周日（5日）表示，因柴油价格于一个月内飙升超过一倍，导致「开一班，蚀一班」，即日起无奈暂时减少部份班次，并表明若无法解决，或考虑停驶全部路线。

燃油成本月内翻倍 每乘客成本增5元

ABC旅运于社交平台指，由2月28日至4月3日期间，柴油价格已上升超过一倍，导致每接载一名乘客的成本增加5元以上。该公司形容「每一程都好似倒钱落海」，在沉重经营压力下，不得不作调整。该公司又指，由于向政府申请加价需时，而油价却每日飙升，在无法独力承担成本下，决定即日起暂时减少旗下邨巴的部分班次，特别是乘客较少的班次。

ABC旅运周日起暂时减少部份班次，尤其是乘客量较少的班次。ABC旅运FB

若情况未改善 或考虑停驶、增附加费

ABC旅运向乘客致歉，形容「实属无奈」，期望市民体谅，又称在成功申请加价，或油价回落后，将尽快恢复正常班次服务。然而若油价未有下调，将不排除考虑停驶所有邨巴路线，或增设燃料附加费。公司将每日更新班次安排，并提醒乘客留意最新消息。

ABC旅运有限公司是香港其中一间非专营巴士公司，主要服务于屯门区，目前共经营4条邨巴路线，包括前往红磡的NR707、NR79、NR720，以及前往湾仔的NR711。

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