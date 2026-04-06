房屋署全方位支援长者 为200户独居或双老家庭安装跌倒侦测器

本港面对人口老化，现时约有74万名60岁或以上长者居于房委会公共租住房屋，占整体公屋人口三成半。房委会将支援长者纳入2026/27年度重点项目，并以「邨『友』好事」作为年度主题计划，鼓励「关爱长者 邻里互助」；并全面应用「幸福设计」指引，将「乐龄安居」及「跨代共融」概念，融入新建公屋及现有屋邨的翻新工程。与此同时，房委会执行机关房屋署积极引入乐龄科技，试行「长者户大门开关物联网讯息系统」及「一线通智能意外侦测系统及服务」等，应对长者社区日益增长的安全需求。



长者做完义工后觉得很有存在感



房屋署副署长(屋邨管理)康荣杰接受访问时表示，「邨『友』好事」计划资助各公屋举办长者探访、邻里茶聚、工作坊等活动，推动长者参与义工服务，实践「老有所为」，「据以往经验，长者都很欢迎、很开心，做完义工后觉得很有存在感，帮到社会。」为表扬社区互助精神，明年年初将举办「关爱长者义工颁奖礼暨分享会」，分享感动人心的服务个案。

他续谓，政府每年会选择一些屋邨翻新外墙，透过改善公共屋邨环境，提升长者幸福感及归属感。近年政府透过举办工作坊收集意见，长者反应尤其热烈，其中一个例子，是外墙以紫色为主色的葵芳邨，「居民说紫色对他们很重要，不可改颜色，因为很有感情，斗很多历史原因。」



房署主动探访公屋长者住户



关怀高龄长者方面，康荣杰称，房署已主动探访全港所有100岁或以上的公屋长者住户，并陆续探访90至99岁的长者住户；若资源许可，将进一步扩展至80岁以上的长者住户。署方与社署建立「对比机制」，找出未受社福支援的独居及「双老」住户，委托关爱队探访及转介服务。去年7月至今年1月底，已探访逾32,200户，转介逾2,200次福利服务。

自去年年底起，新物业管理合约要求承办商参与社署「与照顾者同行」计划，安排最少20%前线员工，包括物业管理主任和保安员，接受长者关怀培训，有关员工比例将逐步升至50%。



若长者长时间未开门会自动通知指定联络人



谈及乐龄科技，康荣杰说，科技发展日新月异，试验时会检视居民接受程度，冀找到好方向，将好事物推展。房署去年在云汉邨及常乐邨试行「长者户大门开关物联网讯息系统」，若长者长时间未开门会自动通知指定联络人，系统今年会推展至东汇邨及天恩邨。为侦测跌倒或长时间未有离开侦测范围的紧急情况，房署亦与长者安居协会合作，推出「一线通智能意外侦测系统及服务」，替约200户独居或「双老」长者户，在室内安装跌倒侦测器。



他提到，「长者户大门开关物联网讯息系统」试行期间，曾发出数十次通知，认为仍需时磨合，「时间设在48小时，（通知）全部都不是有意外发生。居民反映，有时北上或外游，需事先告知我们，否则依然会有通知，未必很方便。」



房委会将在友爱邨及乐富邨引进新型楼梯机



另外，因应部分旧式屋邨楼宇部份楼层未能加装升降机，房委会将在友爱邨及乐富邨引进新型楼梯机，便利行动不便的住户及有需要的长者。康荣杰指，楼梯机可遥控控制，相对稳定安全，形容是「加强版电动轮椅」。

记者 萧博禧