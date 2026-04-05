医管局病人资料外泄︱外界质疑隐瞒消息 医管局：公布时间须配合刑事调查

医管局发生病人资料外泄事件，逾5.6万名九龙东医院联网病人的姓名、身份证号码、手术内容等敏感资料，被上载至其他平台出售。就是次资料泄漏，医管局表示，事件是由医管局恒常监察系统主动发现，已通报执法及监管机构，并已即时采取多项措施，设立热线供查询。对于外界质疑公布时间，医管局解释需配合刑事调查，对罔顾事实的评论感遗憾。

恒常监察揭发 已通报执法机构

医管局发言人指，是次怀疑病人资料被未经授权取走并于第三方平台泄漏的个案，由局方的恒常监察系统主动发现，并已随即通报相关执法及监管机构。医管局强调，高度重视事件，并已即时采取多项措施严肃跟进，包括严正检视内部网络系统、尽快以不同形式联络受影响病人，以及设立热线供病人查询等。

医管局发生病人资料外泄事件。

已就传媒查询尽快回应

发言人指出，医管局一直以开诚布公的态度，适时透过合适方式向公众交代不同类型事件。惟今次事件怀疑涉及刑事成分，对外公布的时间及内容，必须以配合执法机关的调查工作和尊重司法程序为大原则。

局方在考虑上述因素后，已于发现事件当天就传媒查询尽快作出回应，并于稍后主动透过新闻稿及向全体员工发放电邮公布更多详情。对于有评论妄顾事实及相关法例，医管局表示遗憾，并将继续全面配合警方调查，采取一切可行措施将对病人的影响减至最低。

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