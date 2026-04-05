愉景湾猎蛋活动大雨取消 主办方派船飞、礼包补镬 苦主极失望：300蚊买佢几包糖？

原定于昨日（4日）举行的「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」，因天文台发出黄雨及雷暴警告，主办方宣布取消沙滩猎蛋环节。主办方最初根据报名条款，表示不设退款或改期，导致大批已到场或专程前往的家长在社交平台表达强烈不满。在引起广泛声讨后，主办方深夜发文「补镬」，宣布向所有参加者补送原定的礼物包，并额外提供一张100元的愉景湾现金券及3张免费单程船票作补偿。

原称不退款不改期 深夜发文「拆弹」

本港昨日天气不稳，天文台在早上先后发出黄色暴雨及雷暴警告。原定在愉景湾大白湾沙滩举行的「沙滩猎蛋奇兵」活动，主办方于早上在社交平台宣布，因应天气状况，取消当日多个时段的沙滩猎蛋环节。通告同时根据报名条款，列明所有取消的组别均不设退款或改期，随即引爆家长不满。不少留言指主办方通知太迟，有家庭已乘船抵达愉景湾，安排大失预算；亦有大量意见批评不设延期的决定，令小朋友大失所望。

面对猛烈抨击，主办方深夜再次发文解释，强调在天气不稳下继续在沙滩举行活动会非常危险，并指在天气许可下已尽力维持摊位游戏及充气乐园等部分。主办方又指，明白参加者未能参与掘蛋游戏会感到失望，故将向昨日所有参加者送上原定的礼物包，并额外附送一张愉景湾$100现金券，以及3张免费单程船飞。有关礼品及船票，需在4月24日至26日期间，于中环3号码头领取。

参与者住新界 明言不会到中环拿补偿：车钱都蚀

家长邓小姐花费逾一千元购买4张推行证，她向本网表示，当日抵达愉景湾后才知悉活动取消，小朋友「眼泪汪汪」，难掩失望，「大会也没有与员工沟通好，我们问甚么都说不知道，只说取消了」。她称理解天气因素不能控制，但不满主办方没有后备方案，直言明年不会再参加，「我会考虑黄金海岸的活动。因为几个小朋友的款项不便宜，没了千几元加食贵餐厅，使费不平，肉痛。」至于是否接受主办方的补偿安排，邓小姐说不会特地到中环领取，只盼望活动改期进行，「我住新界，车钱都蚀。」

家长袁小姐花费298元购买套票，她忆述当日天文台早上9时50分发出雷暴警告，主办方却近10时半才宣布取消中午12时的组别，让参加者损失更多金钱及时间，「为何不在天文台一发出雷暴警告就通知我们？我们一家三口来回船票接近300元」。她称，当日抵达愉景湾后，只领取一个「可能100元都不值」的礼物包，感到非常愤怒及无奈，「将所有责任推给消费者，小朋友好失望，期待了整个月，但最后甚么都玩不到！」

袁小姐又指，若非有猎蛋活动，不会到访愉景湾，不接受主办方提供的补偿，「其一要去中环领取。这些所谓补偿，我觉得只不过是想令我们消费更多，完全不是补偿」，认为主办方应赔偿当日受影响人士的交通费用，并将活动延期复办，「我只想小朋友开心，给他们玩一次的意义，大于赔偿给我。」

家长质疑派现金券想「赚多笔」

专程由将军澳带同儿子入场的叶小姐表示，10岁儿子明年就超龄，今年将是最后一年参加活动，对取消感极度失望。她怒轰主办方「钱就赚咗」，却完全不承担社会责任，「仲理直气壮咁公告，唔取消、唔退款」，处理手法令人无言。

对于主办方提出的补偿方案，叶小姐批评现金券需山长水远再入愉景湾使用，质疑是想「再赚多一笔」。她更对主办方将大奖礼品捐给慈善机构的决定感到不解，形容做法「不知所谓」，并表示若沿用同样条款，希望主办方不要再举办活动，以免令其他家庭失望。

投诉后补偿变多 苦主斥「大细超」

梁小姐亦专程带同患有自闭症及过度活跃症的儿子入场，最终却一无所获，令她心碎地表示，事件引发她「无限自责」。她指，花费$300是为了让儿子开心，未料活动举办多年，应变方案却极其差劣。她们冒雨到达时已停雨，甚至阳光普照，但活动依旧取消。所谓的补偿礼包只有几包廉价糖果，与宣传的丰富奖品完全不符，「一个小孩300蚊，就买佢几包糖？」

她表示，对享有交通津贴的她们而言，补偿船票更形同虚设。最终她只能让儿子在沙滩玩耍至日落，以平复其情绪。梁小姐坦言，「小孩的失望，与自己的自责，才是最难受」。

梁小姐更指控，有职员会先试探家长的回程交通，若非乘船便不会主动提供船票作补偿，更有职员疑差别对待，只向部分鼓噪的家长提供额外船票作补偿，令不少蒙在鼓里的参加者再次受骗。此外，梁小姐亦指，收到的礼物包内容因人而异，部分仅得几包糖，要主动投诉，「职员先扮傻话执少左，补发返畀佢。」

据悉，一众苦主已成立苦主群组，向多个部门投诉，要求主办方负起责任，讨回公道。