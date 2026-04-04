启德绿色运输系统︱运物局 : 会向立法会介绍全新法定规管框架 加快新型运输系统项目在港「落地」

行政长官会同行政会议日前批准「启德智慧绿色集体运输系统」的铁路方案，运输及物流局局长陈美宝表示，项目将会是香港首个投入服务的智慧绿色集体运输系统，当局稍后会向立法会交通事务委员会介绍全新的法定规管框架，加快引进各种不同技术的新型运输系统项目在香港「落地」，软硬件同步提速提效，带动地区发展、便利市民出行。

全新规管框架容许政府向新型集体运输系统营运商批予专营权

陈美宝发表网志，指全新规管框架容许政府能向新型集体运输系统的营运商批予专营权，及制定针对不同技术系统的监管要求，从而有效地规管营运商在专营权期间的服务及表现。这套框架重点在于技术中立、通用且标准化，可适用于不同系统，当中有两大主要优势。第一，能够让政府透过公开招标比较不同技术和营办商的优劣，择优采用最合成本效益的系统；第二，无需为每一种新系统或每一个新营运商制定一条新法例，从而能够提速推进项目。在项目招标程序完成后，政府便可就项目所采用的技术系统，针对性地制定具体的监管要求，提速批出专营权，从而让新型集体运输系统的建设及营运得以加快，吸引世界各地不同系统供应商和营运商，令香港的交通体系更多元、更便利，同时又能就不同系统技术和营运商作相应规管。

陈美宝上周随立法会发展事务委员会视察北部都会区发展，向立法会介绍如何打通接驳北都的脉络，以及位于洪水桥现代物流圈的布局。局长网志

首批透过新框架规管的项目，将包括正全速推动，分别位于启德、东九龙，以及洪水桥／厦村的智慧绿色集体运输系统。

考虑到启德发展区的走线方案相对简单，有别于其他项目要先完成刊宪程序才进行招标，政府将启德铁路方案的刊宪和招标程序同步进行，让该个本已体现政策及科技「双创新」的智慧绿色集体运输系统，提速约6个月。她指已按市民意见，要求专营公司在启德桥道的行人路加建上盖，并要求设计系统时，保留日后延伸至观塘，油塘及医院一带的可能性。项目合约于去年10月展开招标，当局争取今年内批出合约，期望系统于2031年投入服务。

陈美宝上周随立法会发展事务委员会视察北部都会区发展，向立法会介绍如何打通接驳北都的脉络，以及位于洪水桥现代物流圈的布局。

陈美宝亦提到，预计今年内会就洪水桥／厦村的智慧绿色集体运输系统，进行招标及向立法会申请拨款建造系统第一阶段的道路工程，2027年动工，目标于2031年完成以配合通车。



