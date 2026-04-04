医管局外泄病人资料｜数字办 : 高度重视事件 吁市民提高警觉勿轻信陌生人

医管局发生病人资料外泄事件，超过5.6万名病人受影响。数字政策办公室（数字办）今日表示，高度重视事件，并已即时联络医管局紧密跟进相关情况。得悉医管局已即时采取应变措施，全面检视内部网络系统并确认运作安全正常，并会通知受影响人士。数字办会向医管局提供专业意见及技术支援以全力协助事故应变，并持续进行情报监察。

勿单凭对方能提供个人资料而轻信其身份

数字办亦呼吁市民应时刻保持警觉，切勿单凭对方能提供个人资料而轻信其身份。即使有陌生人能道出市民的个人资料，例如全名、身份证号码或出生日期等，亦不足以证实该陌生人的真实身份，必要时应联络相关部门的官方热线进行查证，或向个人资料私隐专员公署寻求协助。

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