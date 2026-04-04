Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医管局外泄病人资料｜数字办 : 高度重视事件 吁市民提高警觉勿轻信陌生人

社会
更新时间：18:41 2026-04-04 HKT
发布时间：18:41 2026-04-04 HKT

医管局发生病人资料外泄事件，超过5.6万名病人受影响。数字政策办公室（数字办）今日表示，高度重视事件，并已即时联络医管局紧密跟进相关情况。得悉医管局已即时采取应变措施，全面检视内部网络系统并确认运作安全正常，并会通知受影响人士。数字办会向医管局提供专业意见及技术支援以全力协助事故应变，并持续进行情报监察。

勿单凭对方能提供个人资料而轻信其身份

数字办亦呼吁市民应时刻保持警觉，切勿单凭对方能提供个人资料而轻信其身份。即使有陌生人能道出市民的个人资料，例如全名、身份证号码或出生日期等，亦不足以证实该陌生人的真实身份，必要时应联络相关部门的官方热线进行查证，或向个人资料私隐专员公署寻求协助。

相关新闻: 

医管局5.6万病人资料外泄 方保侨：或涉临时帐号漏洞或内部员工泄密 倡加密病人资料

九龙东联网5.6万名病人资料外泄 医管局：事件不涉网络攻击 已即时暂停承办商系统维护工作 向受影响病人致歉

医管局病人资料外泄 陈凯欣忧打击使用医健通、HA Go信心 田北辰：涉联合医院麻醉科系统

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前