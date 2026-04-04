Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医管局5.6万病人资料外泄 方保侨：或涉临时帐号漏洞或内部员工泄密 倡加密病人资料

社会
更新时间：17:54 2026-04-04 HKT
发布时间：17:54 2026-04-04 HKT


医管局发生病人资料外泄事件，5.6万九龙东医院联网病人受影响。对于医管局指事件不涉网络攻击，并已即时暂停承办商系统维护工作，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨今（4日）接受《星岛》访问表示，第三方承办商有机会在维修过程中，于医院内部网络系统开设一些临时管理帐号，但完成维修后没有删除被流出，「某程度上，的确不算是网络攻击，但始终是导致资料外泄的一个漏洞」。他称，看现阶段公布资料，亦不排除可能是有内部员工偷出资料，仍要等待医管局公布最终调查结果。

医疗系统资料外泄比一般机构外泄更敏感

方保侨表示，今次外泄资料不涉及病人电话，但由于涉及人名及身份证号码，其实有机会反过来找回受影响病人的电话号码，黑客或犯罪分子再透过这些敏感资料致电病人，告诉对方所患的病博取信任进行诈骗，会是较常见做法。他又称，医疗系统资料外泄比一般机构外泄更敏感，举例网上购物系统外泄，除了人名、地址、身份证等，可能也只是购物纪录，「见到你买两卷厕纸，就算知道都没甚么大不了」，但事涉病人医疗纪录，资料相对更为敏感、「比较麻烦」。

方保侨又提到，以往医管局人员遗失USB时候也说资料会加密，但是次档案完全没有加密，怀疑联网有员工工作后把解密档案放在某些电脑，「所以只有几万个（病人资料），而不是几十万，甚至更多」。他重申，外判商和医管局内部员工的操守一样重要，例如不能将资料带去医院，如要测试系统，应采用一些没有病人私隐的资料作测试。更重要的是，所有病人资料应该要加密，如果有资料外泄，有加密的资料被解密机会较低，防止病人资料外泄事件出现。

相关新闻：

九龙东联网5.6万名病人资料外泄 医管局：事件不涉网络攻击 已即时暂停承办商系统维护工作 向受影响病人致歉

医管局九龙东医院联网5.6万病人个资外泄 李夏茵：事件疑与有人非法盗取病人资料有关

医管局逾5.6万病人资料遭外泄 陈凯欣忧打击市民使用医健通、HA Go信心 促尽快交代成因

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前