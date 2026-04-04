医管局九龙东医院联网5.6万病人个资外泄 李夏茵：事件疑与有人非法盗取病人资料有关

医管局发生病人资料外泄事件，5.6万九龙东医院联网病人受影响。医管局行政总裁李夏茵向员工发信指，医管局恒常监察系统于昨日（3日）凌晨约2时发现有公立医院病人资料外泄，并不当地上载至其他平台。外泄资料以电脑原始档案形式显示，包含病人姓名、性别、身份证号码、医院档案号码及手术内容等资料。资料内亦包括一个联网少量的员工姓名及职级，但未有发现员工身份证号码或其他个人资料包含在内。

事件疑与有人非法盗取病人资料有关

李夏茵指，医管局高度重视并严肃处理此事，已即时报警及通报个人资料私隐专员公署，并要求相关第三方平台移除所有外泄资料。医管局重视病人资料安全，并已采取多项措施加强医疗系统以防止资料外泄。经初步检视，网络系统运作正常，暂时无证据显示涉及网络攻击，事件疑与有人非法盗取病人资料有关。医管局会全力配合警方调查外泄原因。

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