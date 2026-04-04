简约公屋一年近万户入伙 助近2万居民改善生活 何永贤：未来一年继续为市民幸福努力

本届政府推行「简约公屋」计划，首个项目去年3月开始入伙，至今逾一年7个项目9650个单位入伙。何永贤今日(4日)在社交平台发布影片，回顾自去年交付首条简约公屋锁匙后居民一年的变化，并预告未来一年将陆续落成20,400个简约公屋单位。

何永贤表示，在去年3月28日，交付首条简约公屋锁匙，让居民告别不适切居所，亦为居民的幸福揭开新一页。在短短的一年内，七个项目相继落成，包括元朗攸壆路、牛头角彩兴路、观塘顺安道、上水彩园路、屯门青福里、启德世运道（第一期）、九龙湾彩石里，合共提供约9,650个单位，即时为近2万位居民改善生活，帮助一个又一个的家庭脱离恶劣居所。

居民亦在新居所度过了许多节日，包括第一个父亲节、母亲节、中秋、圣诞，还有第一个新年，大家在这些节日凝聚起来，留下彼此间、家庭里的温暖回忆。

何永贤还提到，居民入伙后，可以看见孩子的蜕变，为他们提供一个温暖的成长环境、无忧的童年，是局方快速落成简约公屋的最大动力，而项目内邻里关系的建立，亦让社区，互相扶持，迈步前行。

她提到，一年时间，已经有310个简约公屋单位出现流转，大部分住户已迁入传统公屋，亦有住户跨越房屋阶梯，自置居所。未来一年，将陆续落成20,400个简约公屋单位，继续为市民的幸福努力！