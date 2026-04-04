复活清明长假｜餐饮业市道较一般周末旺 邵家辉指盛事支援零售业企稳阵脚

复活节及清明节长假展开，批发及零售界立法会议员邵家辉指出，复活节期间不少港人外游，而内地亦非长假，故此期间的访港旅客人数向来不及五一黄金周等主要档期；近年来自东南亚，特别是菲律宾、越南等地的旅客数目有亮丽增长，反映香港对不同国家旅客的吸引力正在提升，希望能对零售有帮助。

对于早前公布的2月份零售数据按年升近两成，邵家辉解释，这主要受农历新年档期影响，若合并一、二月数据计算，增长约为11.5%，显示零售业跌势已喘定，并连续十个月平稳向上。他相信，「盛事活动」如启德体育园的大型演唱会，以及「一签多行」等政策，是支持零售业企稳阵脚的重要因素，并呈逐步向上的升势。不过，他亦提醒业界需正视跨境网购带来的挑战，业物要做足应对的措施。而不同消费水平的旅客来港，亦可以共同搞活市道。对于珠宝业界有高增幅，邵家辉预计在金价带动下让旅客到来扫货。

短途客成主力 酒店业审慎定价保竞争力

香港旅游促进会总干事崔定邦表示，透过观察高铁车票销情，不少车票已售罄，可预见假期南下旅客增加，主要为来自广东、广西、福建等地的短途旅客。他指出，这类旅客倾向留港一至两晚，主要是「游山玩水、食嘢买嘢」为主，两大主题乐园亦尤其受欢迎。

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在酒店方面，崔定邦提到，虽然早前入住率达九成，但酒店房价未有显著提升。他分析，主要原因是面对深圳酒店的激烈竞争，本港酒店经营者在定价上相当审慎，甚至自行吸纳了酒店税的成本，以维持价格竞争力。他认为，与东京等城市相比，香港同级数酒店的价格「超级抵住」，目前已在入住率和房价之间取得良好平衡。

餐饮依赖「场景」 需转变宣传策略吸客

现代管理(饮食)专业协会主席杨浩宏坦言，饮食业界普遍认为复活节不是「超级旺」的节日，生意表现仅如一个比较好的周末，生意较其他日子略为好。他强调，现时餐饮业的生意好坏，很大程度取决于「场景」，例如邻近景点、大型商场或盛事活动场地如启德等特殊地方的餐厅，生意明显畅旺得多。他举例指将会举行的国际七人榄球赛，不少餐厅已订满。

杨浩宏指出，随著旅客成为重要客源，传统针对本地客的宣传方式已不足够。业界正适应转变，需要更多利用内地社交媒体或国际平台作推广，才能在本地客北上消费成常态的情况下，有效吸引新客源。他观察到，部分成功转型的食肆能吸引大量旅客排队，证明有效的宣传及经营模式至关重要。