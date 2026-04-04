九巴车费回赠系统疑故障 长者变相「免费搭车」 政府促九巴交报告

九巴分段收费系统疑出现故障。近日有乘客反映，在使用九巴「两蚊优惠」乘搭巴士并于回赠机拍卡时，获回赠全数车资，变相「免费搭车」。政府对此表示高度关注，运输署已责成九巴立即调查并提交详细报告，确保系统运作正常。

九巴：正联系软件承办商 初步指没乘客多付车资

有长者乘客由将军澳广场乘搭九巴 290A 线前往翠林邨。根据现行「二元优惠计划」及九巴优惠，该路段成人收费为 12.1 元，长者在「两蚊两折」优惠下应支付 2.4 元。

按原定机制，长者下车后拍回赠机应获 0.4 元回赠。然而，该名长者发现，回赠机竟退回全数 2.4 元车资。根据其八达通交易纪录显示，该程车费最终为 0 元，等同免费乘车。

政府高度关注 强调九巴须自行承担损失

政府发言人周五（3日）晚表示，政府高度关注今次事件。运输署已责成九巴立即展开调查，确保所有车费回赠机运作正常，以防止同类事件再次发生，并尽快就事件提交详细报告。

发言人指出，在车费回赠机出现故障期间，除合资格受惠人士外，其他巴士乘客亦可能受到影响。就合资格的「二元优惠计划」受惠人士及其他巴士乘客得到的额外回赠，将由九巴自行承担。

政府发言人强调，九巴已经承诺是次事件不会令政府、「二元优惠计划」受惠人及其他巴士乘客承担任何损失。政府强调，九巴作为主要公共交通营办商必须尽快改正相关系统，确保车费回赠机运作正常。

九巴回复查询时证实，已留意到分段收费回赠系统怀疑出现异常，目前正与系统软件承办商密切跟进并了解原因。九巴强调，现阶段调查显示没有乘客因而多付车资，亦没有影响政府补贴金额。