KK园区｜误信假招工广告被禁锢25岁港男今日傍晚平安返港 警务处继续跟进案件
更新时间：19:46 2026-04-03 HKT
发布时间：19:46 2026-04-03 HKT
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保安局今日( 3日 )于社交平台发文，指在缅甸遭禁锢被迫从事非法工作、上周获救的港人，今日傍晚在专责小组同事的陪同下，与家人由泰国平安返港。警务处会继续跟进案件。保安局专责小组全力营救，守护港人安全。
男事主: 被禁锢期间「犹如经历电影恐怖情节」
保安局上周表示，保安局专责小组早前接获一名25岁港男在缅甸被禁锢从事非法工作的求助，该名港人获救后于先被送回泰国，在他的精神和身体状况良好后，专责小组随即安排他在当地与家属团聚。该名港人当日表示被禁锢期间「犹如经历电影恐怖情节」，感谢小组成员亲身前往泰国营救他脱困；其家属亦对于能一家团圆感到欣喜，形容一家人上了宝贵一课，并赞扬营救行动迅速有效。专责小组成员当日称会安排该名港人尽快回港，并会于返港后继续跟进调查其个案。
保安局指，25岁男事主因误信网上前往泰国短期工作的诈骗招募广告，3月中被诱骗至泰国后再被转移到缅甸，家属于3月22日报案，保安局专责小组接获求助后高度关注。据了解，事主于2月接触相关诈骗招募广告，3月中抵达泰国，在泰国一间酒店外登上车辆被载往不明地点，后确认为缅甸境内，期间事主家属并没有收到缴付赎金要求，事主亦没有受伤。详情有待警方进一步调查。
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接获求助后，保安局随即与外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻缅甸联邦共和国大使馆、中国驻泰王国大使馆、香港驻曼谷经济贸易办事处及泰国有关当局联系，并迅速展开联合营救行动。保安局政府保安事务主任陈宪钧亦马上率领来自保安局、香港警务处和入境事务处的专责小组成员于上周抵达泰国跟进事件。
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2026-04-03 19:21 HKT