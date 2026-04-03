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KK园区｜误信假招工广告被禁锢25岁港男今日傍晚平安返港 警务处继续跟进案件

社会
更新时间：19:46 2026-04-03 HKT
发布时间：19:46 2026-04-03 HKT

保安局今日( 3日 )于社交平台发文，指在缅甸遭禁锢被迫从事非法工作、上周获救的港人，今日傍晚在专责小组同事的陪同下，与家人由泰国平安返港。警务处会继续跟进案件。保安局专责小组全力营救，守护港人安全。

男事主: 被禁锢期间「犹如经历电影恐怖情节」

保安局上周表示，保安局专责小组早前接获一名25岁港男在缅甸被禁锢从事非法工作的求助，该名港人获救后于先被送回泰国，在他的精神和身体状况良好后，专责小组随即安排他在当地与家属团聚。该名港人当日表示被禁锢期间「犹如经历电影恐怖情节」，感谢小组成员亲身前往泰国营救他脱困；其家属亦对于能一家团圆感到欣喜，形容一家人上了宝贵一课，并赞扬营救行动迅速有效。专责小组成员当日称会安排该名港人尽快回港，并会于返港后继续跟进调查其个案。

保安局于社交平台发文。
保安局于社交平台发文。
获救港人（左五）上月底在当地与家属团聚。政府新闻处
获救港人（左五）上月底在当地与家属团聚。政府新闻处
专责小组日前与泰国国家警察中央调查局打击贩运人口部门的指挥官Vitthaya Sripasertpap（右四）会晤，商讨该名港人获救后的支援安排。政府新闻处
专责小组日前与泰国国家警察中央调查局打击贩运人口部门的指挥官Vitthaya Sripasertpap（右四）会晤，商讨该名港人获救后的支援安排。政府新闻处

保安局指，25岁男事主因误信网上前往泰国短期工作的诈骗招募广告，3月中被诱骗至泰国后再被转移到缅甸，家属于3月22日报案，保安局专责小组接获求助后高度关注。据了解，事主于2月接触相关诈骗招募广告，3月中抵达泰国，在泰国一间酒店外登上车辆被载往不明地点，后确认为缅甸境内，期间事主家属并没有收到缴付赎金要求，事主亦没有受伤。详情有待警方进一步调查。

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接获求助后，保安局随即与外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻缅甸联邦共和国大使馆、中国驻泰王国大使馆、香港驻曼谷经济贸易办事处及泰国有关当局联系，并迅速展开联合营救行动。保安局政府保安事务主任陈宪钧亦马上率领来自保安局、香港警务处和入境事务处的专责小组成员于上周抵达泰国跟进事件。

 

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