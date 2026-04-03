两蚊两折｜船费加价双重夹击 离岛长者叹「硬食」 减出市区意欲 有长者不满德政被削

2元乘车优惠计划今（3日）起调整为「两蚊两折」，本月1日起，6条主要离岛渡轮航线亦实施新票价。有长洲长者叹，长洲物价本已高昂，如今船费再贵，令她减少出市区的意欲，惟为买餸无奈「硬食」；频繁乘船上班的陈女士亦指负担加重，冀政府为离岛居民提供更多支援。

中环往返长洲的普通船和高速船分别为24.8元及47.6元，「两蚊两折」下长者需付约4.9元或9.5元。

77岁姚太叹长洲样样贵 须到市区买餸「硬食」涨幅

77岁的姚太由长洲前往市区处理私务，她坦言船费变贵，「我哋离岛嘢已经样样都贵晒喇，10几蚊斤菜呀」，笑言「冚唪唥都贵，千祈唔好入长洲呀」。问及平时往返市区的频率，她表示次数不多，一星期内最多一两次。

姚太表示，渡轮加价和两蚊两折实施对生活影响很大，加重负担之余，亦会影响去市区的意欲，「消费一定大打折扣」，但因要出市区买餸，必须坐船出行，「啃硬㗎喇呢单嘢」，认为政策变相要长者「硬食」。

上班族陈女士指交通开支增 冀政府支援

长洲居民陈女士表示，平日一星期约有5、6日需乘船到市区工作，今日同样需要上班，交通花费较以往增加，对生活有少许影响。她亦无奈指，因要到市区上班，花费不可能减少。

陈女士承认，两蚊两折和渡轮加价令离岛居民负担加重，期望政府能进一步协调，为离岛居民提供更多帮助。

航费增至$7.5 巿民形容「小小肉赤」 批对长者不公

前往长洲拜山的麦先生表示，新安排下交通费变贵，会因此减少出行次数，尤其长途路程。他坦言，平时甚少前往长洲，通常只在拜山时才会乘搭渡轮。

对于两蚊两折政策下渡轮又加价，麦先生直言「对我哋65岁以上𠮶啲唔公平啰」，认为长者是被迫接受加价，难免加重生活负担。今次他选择搭高速船往长洲，折后价9.5元，比以往贵7.5元，形容「有小小肉赤」。

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游人指船费比预期贵 惟出外玩乐「唔可以计得咁多」

到长洲游玩的甘女士表示，船费比预期贵，「冇办法啦，想去玩呀嘛」。她坦言，若日常经常出行，可能会担心开支增加，但外出游玩则「唔可以计得咁多」，但对于长者而言，价钱不会相差太多。她认为现时经济环境差，觉得贵会考虑减少出行次数，并表示理解政府的做法。

被问到票价差距是否明显，甘女士指若以百分比计算，差别较大，「你当自己后生啲啰唯有」。渡轮加价加上两蚊两折，变相比平时贵，她认为这对于长期出行的离岛居民而言「系惨啲嘅，比较唔公道啰」，但对于去长洲游玩的人而言，船票加价就如搭飞机增加附加费。

市民傅先生对于现时船费可以接受，惟谈到2元乘车优惠计划调整为「两蚊两折」时，傅先生语气转趋不满，形容「即系将咁美好嘅德政即刻斩死佢」。

记者：曹露尹

摄影：何家豪

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