两蚊两折｜首日实施 有长者车费升近2.5倍 北上离岛等长途行程「要谂多两谂」

2元乘车优惠计划即日起调整为「两蚊两折」，60岁或以上长者出行10元以下车资继续收2元，车资10元以上则按原价两折计算。《星岛头条》记者今日（3日）在港岛及红磡的巴士站询问长者「两蚊两折」实施后对他们的影响。有长者车费升幅近2.5倍，称实施首日尚未习惯；亦有长者表示会对北上消费或离岛等长途行程「谂多两谂」，但并不会减低出行意欲。

李女士在马鞍山搭乘680号巴士前往炮台山，原价车费为24.4元，两折后需付4.8元。她表示，政策首日实行还未习惯，亦认为「俾多咗钱」令出行选择减少，尤其巴士路线。她坦言，会因此减少出街次数，称「悭啲啊嘛」。

李女士表示以往并非「见车就上」，若车费过贵，会选择较便宜的路线。对于政府称部分长者滥用「两蚊车」，李女士并不认同，指身边朋友「都唔会用呢个方法」。

王生王太理解政策为增加政府收入

居于港岛的王生王太搭巴士前往美孚，车资原价为12.2元，新政策下需付2.4元，较以往多出0.4元。他们表示理解政策不是针对长者，笑言「应该早啲实行，帮下政府（减轻）咁多支出」，王生更称「每人畀多少少，咁佢（政府）又悭到5亿几，都算好呀」。

王生王太坦言，日常出行受影响不大，因平时过海次数不多，即使部分路线需多付车资，实际增加金额亦「少过一蚊」，对生活影响轻微。

不影响出行心情和意欲

被问到会否因此减少北上消费或离岛等长途行程活动，王生王太指，相关行程的交通开支会增加，确实比以前多付不少，笑称「会谂多两谂啰」，但整体而言，不影响出行心情和意欲。

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陈女士：两蚊两折车费已经平咗好多

陈女士由港岛南区去观塘，指由南区去红磡的首程车费已多付9毫，虽然过海车费增加，但认为属于可接受范围。她续指，「两蚊两折」下车费「已经平咗好多」，实际开支只是「多咗几毫子」，对日常生活影响不大，并不觉得有问题。

至于北上旅游，陈女士表示习惯乘搭地铁北上，认同日后费用会增加，但不认为会减低外出意欲，称「你要去玩嘅，就唔计较咁多」。

记者：曹露尹

摄影：何家豪