油价飙升｜「鬼油」碎片化入18区 缺消防装置构爆炸风险 陈博智促修法加重罚则增阻吓力

受环球局势影响，油价上升，非法流动加油活动有上升趋势。立法会议员陈博智今早（3日）在一个电台节目中表示，目前法例仍有局限性，认为政府应作检视，加大罚则以增加不法分子的违法成本，以增加阻吓性。

他表示，中东局势紧张，油价上升令「鬼油」的价格与合规的油价差距进一步扩大，非法加油活动仍然非常活跃，由以往固地在一些偏远地区，特别是青衣、元朗区特别严重，近期变得更碎片化、流动化，移向市区的趋势，有不法份子甚至改装车辆狂全港18区做生意，而这些油站是没有消防装置，一旦发生火警或爆炸，对市民会构成严重的风险。

他续称，政府近来明显加强针对性的执法，拘捕19人、涉及有20万公升燃油，市值达600万元，检控更有60宗，认为不断执法仍有人愿意冒险，或因为罚则未够高，希望政府可检视法例，除了加大执法权，更要提高罚则以达致阻吓性。

记者：郭咏欣

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