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复活清明长假．持续更新︱长假期最后一天 截至上午10时近9万人次入境 港珠澳大桥最繁忙

社会
更新时间：11:19 2026-04-07 HKT
发布时间：11:19 2026-04-07 HKT

一连五日的「复活及清明节长假期」4月3日展开，入境处早前预计整个长假期约有644万人次经各海、陆、空管制站进出香港。入境处预计今天是陆路出境高峰，约有71.2万人次出境；而入境高峰则为周二（7日），约67.1万人次。《星岛头条》持续更新出入境数字。

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复活清明长假︱4.7出入境数字

【11:20】长假期最后一天，入境处数字显示，截至上午10时各口岸共有约17.6万人次出入境。其中入境人次达8.9万，单计港珠澳大桥已有逾2万人次，最为繁忙，其后依次为机场、落马洲。

复活清明长假︱4.5出入境数字

【17:30】入境处表示，截至下午4时，近68.9万人次出入境。出境人次逾42.5万，当中港人占逾36万人次；入境有约26万人次。最多人经罗湖管制站出入境，其次是落马洲支线及深圳湾口岸。

【12:00】入境处数字显示，清明节截至早上10时，各管制站共录得约22.5万人次出入境。

其中离境人次达14.6万，当中约13万为香港居民。最多人经机场离境，约有2.6万人次，其后为罗湖口岸离境，人次达2.2万人次。

复活清明长假︱4.4出入境数字

【22:42】入境处表示，截至晚上9时，有接近108万人次进出香港，其中入境占超过42.4万人次，最多人经落马州管制站入境，其次是罗湖口岸。入境的内地旅客达12.8万人次。

至于出境方面，录得超过65.5万人次，本港居民达53.2万人次。最多人经罗湖口岸出境，其次是落马洲管制站。

【17:15】入境处表示，截至下午4时，共录得逾72.4万人次经各口岸出入境，当中有约24.4万人入境，11.3万人为内地客；出境则有约48万人，港人占逾42.6万人。

罗湖、落马洲、深圳湾口岸最繁忙，分别有约12.6万、11.4万、10.2万人出入境。

【11:30】入境处数字显示，截至早上10时，各管制站共录得约24.9万人次出入境。

其中离境人次达16.7万，当中约15.3万为香港居民。最多人经机场离境，约有3万人，其后为罗湖口岸离境，人次达2.6万。

入境方面，今日截至早上10时录得约8.1万人次，其中约3.5万为香港居民。内地旅客人次则约3.8万。

复活清明长假︱4.3出入境数字

【22:48】入境处数字显示，截至今晚9时，各管制站共录得约110.2万人次出入境，其中离境人次逾77.7万，入境人次约32.5万。

【17:17】入境处数字显示，截至下午4时，各管制站共录得约79.1万人次出入境。

其中离境人次达61.7万，最多人经罗湖口岸离境，人次达12.3万；其次约10.8万人次经落马洲支线出入境管制站出境。至于经深圳湾离境人次超过9.3万，当中约56.9万为香港居民。

入境方面，今日截至下午4时录得约17.3万人次，其中约9.1万为香港居民。内地旅客人次则约5.4万。

【11:30】入境处数字显示，截至早上10时，各管制站共录得约30.2万人次出入境。

其中离境人次达24.6万，当中约23.2万为香港居民。最多人经罗湖口岸离境，人次达4.4万；其次约4.1万人次经落马洲支线出入境管制站出境。至于经机场外游的香港居民，亦超过3.5万人。

入境方面，今日截至早上10时录得约5.6万人次，其中约3万为香港居民。内地旅客人次则约1.6万。

入境处估计假期期间，罗湖管制站、落马洲支线管制站及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有24万、22万及18.4万人次出入境。处方呼吁所有经陆路往返内地的旅客应预早计划行程，尽量避免选择在繁忙时段过关，并留意有关各边境管制站交通情况的电台或电视广播。

市民及旅客亦可浏览保安局推出的一站式过关资讯平台「口岸通」，一次过取得各陆路边境管制站旅客和私家车过关平均轮候时间，以及港珠澳大桥过境穿梭巴士（金巴）和落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）的平均轮候时间等有用资讯，以便计划行程及减省等候时间。

 

 

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