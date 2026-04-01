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涉于扶手电梯偷拍女子私密部位 工程师获准保释至6月再讯

社会
更新时间：11:46 2026-04-01 HKT
发布时间：11:46 2026-04-01 HKT

33岁工程师涉嫌在旺角商场扶手电梯偷拍女子私密部位，被控一项非法拍摄或观察私密部位罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。裁判官陈慧敏应申请押后案件至6月1日再讯，待辩方索取文件及法律意见。期间工程师续获准以现金800元保释候讯。

被告吴志龙，报称工程师，被控于2026年3月13日，在旺角亚皆老街65号旺角中心第一座地下至1楼自动扶手梯拍摄女子X的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得X同意。

案件编号：WKCC1506/2026
法庭记者：雷璟怡

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