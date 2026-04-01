劳力士特约经销商 荃湾大兴表行3.19结业：告别是为了迎接新的开始
更新时间：11:29 2026-04-01 HKT
发布时间：11:29 2026-04-01 HKT
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本港结业潮持续，两间老字号表行相继于上月结业，分别为拥有55年历史的荃湾大兴表行，于3月19日结束营业；以及经营83载的湾仔冯良记表行，于3月30日正式结业。两店均为劳力士特约零售商。
荃湾大兴表行深耕55载
位于荃湾众安街、拥有55年历史的大兴表行于3月19日结业。该店在结业公告中感谢顾客多年来的支持与指导，形容这段漫长的旅程因客人而变得丰盛，成就了最珍贵的55年。公告最后写称「告别是为了迎接新的开始」，并以「后会有期」作结。
另一家结业的为有83年历史、位于湾仔的「冯良记表行」。该店于结业公告中表示，自1943年创立至今，深耕在地83年，感谢顾客一路以来的支持与爱护。
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