的士今起须提供电子支付 记者实测新例实施首日情况 司机撑新规：好多内地客$50现金都无

的士司机须提供电子支付方式的新规定今日（1日）起正式实施，的士司机须提供至少两种电子缴费媒介，包括一种二维码电子缴费媒介和一种非二维码电子缴费媒介，方便乘客支付车费，如无合理辩解，违者可被判监及罚款。《星岛头条》记者今早到葵芳一带的士站，十部的士中，大部分都表示可以电子支付方式缴交车资。惟有较年长司机表示「唔系好熟」而不愿使用，只安装八达通收款，疑未符新规定要求。

记者今早从黄大仙坐的士到葵芳，虽然车窗上未贴上收款方式的贴纸，但驾驶的士30多年的司机赖先生表示，去年底已安装多款电子支付方式，包括八达通、PayMe、支付宝等。他指起初适应需时，「习惯咗就OK、唔复杂」，认为能有效避免内地及海外游客因缺乏现金而无法付款的尴尬。

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曾遇内地客无现金：连50蚊现金都攞唔出

未安装电子支付前，赖先生忆述多次遇到内地旅客「无带现金」问题，「佢哋通常唔带现金，试过好多次连50蚊现金都攞唔出。」他指内地客大多习惯用微信支付，乘客往往需抵达目的地后，无奈向路人或其他乘客「求助」换钱。赖先生认为，强制落实电子支付是好事，便利内地及国际旅客，对提升香港旅游形象绝对有帮助。

有业界透露，内地关口和郊野公园讯号差导致司机未收到款，赖先生表示也曾遇过相同情况，故乘客上车后，会请他们先在讯号强的地方付款。若有付款争拗，会坚持确认收到款项后才让乘客下车，暂时也未遇过「赖皮」不付钱情况。

车窗无贴收款方式贴纸 司机解释早夜更支付工具不同难统一

至于为何未有跟随运输署要求在车窗贴出收款方式，赖先生坦言，不少的士司机分早夜更和替更，每个司机使用的支付工具未必相同，例如早更司机有八达通收款，但夜更司机没有，「如果贴咗标签喺架车度，夜更司机又收唔到，就变咗乱畀承诺」，乘客上车后才发现司机没有车窗上张贴的付款方式，容易产生争拗。

另一司机沙先生则是替工，暂时只有提供八达通支付，未有按规例同时提供二维码和非二维码支付方式。他直言对电子支付「唔系好熟」，认为政府强制推行「有啲麻烦」，坦言不少年长司机「唔识用」，称遇到的客人「个个都系畀付现金」，但指若政府要强制，也唯有遵守。至于车窗贴纸，他则表示是车主负责，自己没有贴上。

记者：陈俊豪

摄影：何家豪

