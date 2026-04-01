电动车税务优惠结束 2月新登记车辆达2978辆 涉金额4.84亿元

政府于2月25日宣布，电动私家车的首次登记税宽减，包括「一换一」计划，于今日(３月31日)届满后不再继续。明日（4月1日）或以后提交首次登记申请（以运输署接获填妥的申请表及所需文件的日期为准）的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。

运输署数字显示，截至2月底，「一换一」计划下完成首次登记的电动私家车数目为2978辆，涉及宽减总金额为4.84亿元。

电动私家车的首次登记税宽减，包括「一换一」计划，于昨日(３月31日)届满后不再继续。

根据运输署回复查询，2026年2月，完成首次登记的电动私家车数目为3906辆，其中透过「一换一」计划完成首次登记的电动私家车数目 2978辆，即占约76%，涉及的首次登记税宽减总金额为4.84亿元。而完成首次登记的电动私家车，则占完成首次登记的电动车总数约 97.5%

另外，截至2026年2月底，已登记电动私家车占已登记私家车总数23.9%。